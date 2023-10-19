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        Germencik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında tören düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:30
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        Germencik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında tören düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Germencik Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Kırcı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

        Kırcı, yaptığı konuşmada muhtarlığın fedakârlık isteyen, önemli ve zorlu bir görev olduğunu belirterek, "Muhtarlar arkasına hiçbir güç almadan insanların güvenini, teveccühünü kazanmış, kendi ismiyle seçilmiş kişilerdir. Muhtarlarımız sorumluluk bölgesi içinde geniş yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetim arasında önemli görevleri yerine getirmektedir." dedi.

        Daha sonra muhtarlar, Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve protokol üyeleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

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