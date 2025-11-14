Aydın'da elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde binanın dışından sarkan kablo nedeniyle elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı.
Güzelhisar 69 Sokak'ta oyun oynayan U.B (7), binadan sarkan kabloya temas etti.
Elektrik akımına çarpılan çocuk ağır yaralandı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve elektrik firması yetkilileri geldi.
Ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen U.B yoğun bakıma alındı.
Firma yetkilileri ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kablonun sarktığı yerde inceleme yaptı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
