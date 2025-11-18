Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 00:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:45
        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.Y'nin kullandığı 35 BIR 514 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy mevkisinde, Furkan Çakal'ın kullandığı 34 ECB 683 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

