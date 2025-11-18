Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Y'nin kullandığı 35 BIR 514 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy mevkisinde, Furkan Çakal'ın kullandığı 34 ECB 683 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
