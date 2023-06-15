'Aydınlıkevler'in yaz sahneleri başlıyor

HABERTURK.COM

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

Yaz aylarında şehir şehir gezecek olan 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyunu, 19 ve 20 Haziran’da iki gün üst üste farklı mekânlarda olacak.

‘Aydınlıkevler’, ilk olarak 19 Haziran Pazartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde ardından 20 Haziran Salı günü Maximum Uniq Açıkhava’da seyirciyle buluşacak.

Demet Akbağ’ın yanı sıra; Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.