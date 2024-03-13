Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu: "Yüzde 51..."

Kocaman ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı ile ilgili ''İki takımın başabaş gittiği, rakiplerinden bu kadar koparak gittiği bir lig hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç olarak gözüküyor. Fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Fenerbahçe sezon başındaki zihinsel, fiziksel ve ruhsal enerjisini tekrar yakalarsa kalan 10 maçı kazanma becerisine sahip. Şu anda o enerji çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda geriye düştükten sonra kazanmak için uğraşıyor, maçın ilk 20-25 dakikasında 2,3-0'ı yakalayan takımdan daha uzak bir görüntü var." ifadelerini kullandı.