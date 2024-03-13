Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu: "Yüzde 51..."
Aykut Kocaman, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili ''Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı böyle bir Galatasaray'ın olması, Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı böyle bir Fenerbahçe'nin olması.'' dedi
Süper Lig'de son olarak 2021 yılında Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, Play Spor'a açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİKTEN SONRA..."
"Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra avantaj onların lehine döndü. Fenerbahçe, kalan 9 maçını kazanıp şampiyon olabilir ancak sezon başındaki o enerji yok. Çok fazla istek ve arzu içerdeki kırılma puan kayıplarına sebebiyet verdi."
Kocaman ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı ile ilgili ''İki takımın başabaş gittiği, rakiplerinden bu kadar koparak gittiği bir lig hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç olarak gözüküyor. Fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Fenerbahçe sezon başındaki zihinsel, fiziksel ve ruhsal enerjisini tekrar yakalarsa kalan 10 maçı kazanma becerisine sahip. Şu anda o enerji çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda geriye düştükten sonra kazanmak için uğraşıyor, maçın ilk 20-25 dakikasında 2,3-0'ı yakalayan takımdan daha uzak bir görüntü var." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 51 FENERBAHÇE"
Ayrıca tecrübeli teknik adam, "Şuanki durum yüzde 51 tarafından bakılırsa Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gözüküyor. Galatasaray sıkıntılı bir sürecinde sıkıntılı bir sürecini bitirdi fikstür açısından. Bundan sonraki süreç sadece zihinsel. Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı böyle bir Galatasaray'ın olması, Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı böyle bir Fenerbahçe'nin olması.'' yorumunu yaptı.