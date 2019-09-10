"Cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz"

Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile bu akşam nikah masasına oturacak. Çift Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenecek olan düğün törenleri öncesi dini nikah kıydı.

Aylin Coşkun'un Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde eşinden imam nikahından 10 külçe altın mehir olarak istediği görüldü.

Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak kayıt altına aldı.

10 KİLO ALTININ DEĞERİ

Bu günlük kurda 1 gram altın 274 TL. Bir kilogram ise 274 bin liraya denk geliyor. Aylin Coşkun'un istediği mehirin bedeli ise şu anki kurda 2 milyon 740 bin lira.

MEHİR NEDİR?

Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir.