Aylin Topuz, Macaristan'dan ödülle döndü

14 yaşındaki Aylin Topuz'dan uluslararası başarı...

Aylin Topuz, Macaristan Budapeşte Tuna Yetenekleri Uluslararası Piyano Yarışması'nda ‘Üçüncülük’ ödülü kazandı.

6 yaşında Keman dersleri alıp konser vermeye başlayan Aylin Topuz, 7 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi çocuk konservatuvarı Orf bölümünü kazanıp, Koleratür Soprano İlknur Bıyık Altın ile piyano çalışmalarına başladı. 2 yıllık çocuk konservatuvarı eğitiminin ardından okulunun yarı zamanlı piyano bölümünü kazandı. Yarı zamanlı klasik piyano eğitimini hocası Yağmur Atasoy ile bir sezon sürdürüp ortaokul eğitimine konservatuvarının tam zamanlı piyano bölümünü kazanarak başladı.

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Aylin Topuz 5'inci sınıfı Zeynep Yamantürk ile çalışarak başarıyla tamamladıktan sonra 6'ncı sınıfta Prof.Dr. Metin Ülkü ile klasik piyano çalışmalarına etti. Solfej Eğitimlerini Begüm Erendor Tağmaç, Sercan Büyükedes ve Erhan Torlular’dan, ritmik eğitimini de Melike Ay Bartın ile tamamlayan Topuz, başta Gülsin Onay olmak üzere Prof. Dr. Eliane Reyes, Carolin Sageman, Begüm Erendor Tağmaç, Prof. Florance Millet, Prof. Michael Bolsev Okser ve Efe Gerdanoğlu ile müzik çalışmalarına devam ediyor.