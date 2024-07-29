AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu pencereden düşüp yaralandı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu Kadir Özkaya Bursa'da babaannesinin evinde 2'nci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen çocuğun tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın aynı isimli torunu Kadir Özkaya (4), İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki babaannesinin evinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Kadir Özkaya'nın tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.
TORUNUNU ZİYARET EDEREK BİLGİ ALDI
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya gelerek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.