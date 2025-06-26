Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ayşe Ateş: Sinan Ateş'i öldürenler Doğukan Çep'i de öldürecek | SON DAKİKA HABERİ

        "Sinan Ateş'i öldürenler Doğukan'ı da öldürecek"

        Sinan Ateş cinayeti davasında konuşan müşteki Ayşe Ateş, "Sinan Ateş'i öldürenler Doğukan Çep'i de öldürecek. Kimlerle uğraştığının farkında değil. Doğukan Çep'in hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın, davamızın arkasındayız, meydan boş değil. Tolgahan Demirbaş'ın ve Doğukan Çep'in can güvenliğini sağlayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sinan Ateş'i öldürenler Doğukan'ı da öldürecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına devam edildi.

        AA'daki habere göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Aykal ile Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Öktem, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

        Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep'in tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

        ÇEP SİNKAFLI SÖZLER KULLANDI

        Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Çep, Serdar Öktem'in annesinin ve eşinin kendisini suçladığını ileri sürerek, "'Oğlumun başını yaktın', 'Eşimin başını yaktın' diye başımın etini yediler. Beni bunlardan kurtarın. Ben bir şey yapmadım. Öktem'i devlet aldı getirdi. Kendisi sadece zamanında avukatlığımı yaptı. Bu olayla bir ilgisi yoktur. Bu olay benim şahsi olayımdır. Ayrıca o Çağrı Ünel'e söyleyin, nereye giderse gitsin onu bulup çıkaracağım." diye konuştu.

        Çep'in, sinkaflı sözler kullanması üzerine mahkeme SEGBİS kaydını sonlandırdı.

        Söz verilen sanık Mustafa Ensar Aykal, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Bu aşamada söyleyecek bir şeyim yoktur." dedi.

        "DOĞUKAN ÇEP'İN İTİRAFÇI OLMASI GEREKİYOR"

        Müşteki Ayşe Ateş ise davayı gündemde tuttuklarını belirterek, "Sinan Ateş'i öldürenler Doğukan Çep'i de öldürecek. Kimlerle uğraştığının farkında değil. Doğukan Çep'in hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın, davamızın arkasındayız, meydan boş değil. Tolgahan Demirbaş'ın ve Doğukan Çep'in can güvenliğini sağlayın" ifadelerini kullandı.

        Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş de İzzet Ulvi Yönter, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un dosyaya eklenmedikleri sürece davanın uzayacağını ileri sürerek, şöyle devam etti:

        "Ayağımıza taş değse sorumluları Ömer Şanlı, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Burak Kılıç ve Olcay Kılavuz'dur. Sinan Ateş'in katilinin azmettiricileri bunlardır. Biz, bugün buradayız ama belki yarını göremeyiz. Bize bir şey olursa, benim ve ailemin başına bir şey gelirse sorumlular bu isimlerdir."

        Söz alan Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, "Adalet olmaz, ben görmem ama dilerim Allah'tan, benim torunlarım babalarının mezar taşına sarıldıysa bunların ailesi, çocukları da kendilerinin mezar taşına sarılsın. İçim rahat, iyi ki böyle bir çocuğum var. Asla hakkımı helal etmiyorum, koltuk için benim oğlumu öldürdüler" dedi.

        Müşteki avukatlarından Şeyda Şahin, Sinan Ateş cinayetinin bütün parçalarıyla birlikte siyasi bir cinayet olduğunu, soruşturmaların ve davaların ayrılmasının sebebinin olayın unutturulmasına yönelik olduğunu savundu.

        Diğer müşteki avukatları da Doğukan Çep'in, Serdar Öktem'in ailesiyle cezaevinde görüşüp görüşmediğine yönelik kayıtların cezaevinden talep edilerek mahkemeye getirilmesini, Aykal'ın adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini söyledi.

        Ayrıca avukatlar, mahkemeden Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın tekrar tutuklanmasını talep etti.

        Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl ise müvekkilinin adli kontrolünü, eşinin hastalığı nedeniyle Kurban Bayramı'nda bir gün ihlal ettiğini belirterek, adli kontrol hükümlerinin aynı şekilde devam etmesini istedi.

        Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Öktem ve Aykal'ın telefonları için ABD'ye yazılan yazının cevabının beklenmesi ve sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutuklanması taleplerinin reddiyle mevcut hallerinin devamına hükmederek, Serdar Öktem'in bir sonraki celse SEGBİS'le duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

        Duruşma 8 Ocak'a ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sinan Ateş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler