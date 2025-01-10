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        Haberler Magazin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, konuştu: Ben hedef oldum - Güncel Magazin Haberi

        Ayşe Barım, konuştu: Ben hedef oldum

        ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, şirketi ve şirketine bağlı olarak çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Barım, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 08:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:38
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        Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.

        Kurulun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı: Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

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        Bu durumla eş zamanlı olarak Serenay Sarıkaya ile bağlı olduğu menajerlik ajansı olan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

        ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisiyle olan ilişkisini, Serenay Sarıkıya ile kamufle etmesi için 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü.

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        Ayşe Barım da bir açıklamada bulunarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, iddiada bulunan kişiye ise dava açıldığını dile getirmişti. Aynı açıklamayı Serenay Sarıkaya da sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

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        AYŞE BARIM'DAN YENİ AÇIKLAMA

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerinde yer aldığı 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' adlı tiyatro oyunun prömiyeri gerçekleşti. Geceye katılan Ayşe Barım, oyunu izledikten sonra söz konusu iddialarla ilgili olarak; "Ben hedef oldum" diyerek yeni açıklamalarda bulundu.

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        "HEDEF OLDUM"

        Ayşe Barım, gazetecilerin günlerdir konuşulan iddialarla ilgili "Adli sürece gideceğiz, şu an konuşacak pek bir şey yok. Şu anda anlatacak bir şey yok. Bir soruşturma açıldı sektördeki bazı şirketlere bunlardan birisi benim şirketim... Biz bunlar için cevabımızı vereceğiz. Ben hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonra hukukla devam edeceğiz, takip edeceğiz ve burada benim yapabileceğim pek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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        "EMEĞİ GEÇER HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

        Prömiyere katılan bir diğer isim de Serenay Sarıkaya oldu. Ünlü oyuncu ise sadece meslektaşıyla ilgili konuşmayı tercih etti ve "Merve'yi sahnede görmeyi o kadar özlemişim ki. Muhteşem bir oyun olmuş, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" demekle yetindi.

        #Ayşe Barım
        #serenay sarıkaya
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