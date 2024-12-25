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        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç: Bir maşallahınızı alırım… - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç: Bir maşallahınızı alırım…

        Ayşegül Aldinç, 97 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç ile paylaşım yaptı; "Bir maşallahınızı alırım…"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 23:12 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:12
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        Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından annesi Süheyla Aldinç ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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        Ayşegül Aldinç bu paylaşımına; "Bir maşallahınızı alırım…" notunu ekledi

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        Ayşegül Aldinç'in bu paylaşıma, meslektaşlarından büyük ilgi geldi. Cem Yılmaz, Birce Akalay ve Talat Bulut gibi ünlü isimler, fotoğrafa, "Maşallah" diyerek yorum yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ayşegül Aldinç
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