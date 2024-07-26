Ayşegül Aldinç: Devlet memuru statüsünde çalışmıştım

66 yaşındaki Ayşegül Aldinç, yaptığı paylaşıma; "Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) bitirdikten sonra, 4 yıl Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Porselen'de önce stajyer öğrenci sonra da desinatör olarak devlet memuru statüsünde çalışmıştım.

Fotoğrafta, kıvançla eserimin önünde görülüyorum. Böyle lenger tabak denir. Koca tabaklara, vazo ve çeşitli porselen objelere serbest çalışmalar yapardık. Şablonlu klasik çalışmalar da olurdu arada. Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışıp ayağımın tozuyla işe döndüğüm yıl. Yarışma konusunda müdüriyetten izinliyim tabii. Hiç unutmam askere gider gibi uğurlanmıştım Yıldız Porselen'den."