Ayvalık’ta ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İHA'nın haberine göre; gece saatlerinde, ilçe merkezinde bulunan bir ahşap binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ahşap binada hızla büyüyen yangın, kısa sürede binayı kapladı. Yangında, binanın alt katında bulunan bir yufkacı ve balıkçı dükkânları da zarar gördü.

Yanan ahşap evin bitişiğinde çok sayıda binanın olması nedeniyle çevreye sıçrama ihtimali bulunan alevler paniğe neden oldu. Havanın rüzgarsız olmasıyla nedeniyle kolayca kontrol altına alınan yangında olası bir faciadan dönüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arasöz ve bir su pompası aracıyla müdahale edilen yangın yarım saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin can güvenliğini sağlamaya çalıştığı yangın mahallinde olası bir yaralanma ya da dumandan etkilenmeye karşı bir 112 Acil Yardım Ambulansı da hazır bekletildi.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri oldukça endişeli anlar yaşadı. Alevler, binanın yan taraflarında bulunan bir süpermarket ile ikametlerde de ufak tefek hasara neden olurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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