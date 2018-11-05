Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ahşap ev yandı. AA'nın haberine göre; Kilkuyu köyünde, Hüseyin Baloğlu'na ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Muammer ve Hanife Uysal'a ait evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ve Çorum’un İskilip Belediyesi itfaiye ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Olayda, alt katları ambar olarak kullanılan 2 katlı ahşap 3 ev kullanılamaz hale geldi.
4 İTFAİYE GÖREVLİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye görevlisine olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Recep Keçeci ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Pişkin, yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağında çıktığının tahmin ettiklerini söyledi.
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