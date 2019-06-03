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Azez'deki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 21 oldu!

AA

Türkiye-Suriye sınırında, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde dün gece teravih namazı çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda can kaybı 21'e yükseldi. Saldırıda, en az 45 sivilin de yaralandığı belirtildi

Azez'de bombalı saldırı

Kilis'in karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, teravih namazının ardından dün gece camiden çıkanların bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

DURUMU AĞIR OLANLAR KİLİS'E NAKLEDİLDİ

Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olanlar ise Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bugün öğle saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 21'e çıktığı bildirildi.

EN AZ 45 SİVİL YARALANDI

AA'daki haberde saldırı sonucu en az 45 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde durmuştu.

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