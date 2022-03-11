Efnan tutuklanıp cezaevine girince Aziz büyük bir yıkım yaşıyor. Gözü yaşlı çiftin yeniden nasıl bir araya geleceği merak konusu olurken Aziz'in mahkemede Pierre'e karşı "Sizin öyle dilediğiniz gibi at koşturup zulüm edeceğiniz günlerin bittiğini haber veriyorum." sözleriyle rest çekmesi gerilimi artırıyor. Pierre, Aziz'den ayrılıp kendi himayesine girmesi için Efnan'a şoke eden bir teklif sunarken Aziz'in öfkeden deliye döndüğü anlar dikkat çekiyor.

AZİZ'İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar. Bu sancılı yolculuk esnasında ise Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir. Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!