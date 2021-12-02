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Aziz 5. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! Aziz dizisi 5. Bölümde neler olacak?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz'in heyecanla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Tanıtıma Efnan'ın türkü söylediği anlar damgasını vuruyor. İşte Aziz 5. Bölüm 3. Fragmanı

Aziz 5. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! Aziz dizisi 5. Bölümde neler olacak?

Efnan, güzel sesiyle herkesi etkisi altına alırken Hatice Ana'nın sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in Efnan'ın farkına varacağını düşünen Hatice Ana genç kızı teselli ederken, Aziz ile Efnan arasında yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu oluyor.

İşte Aziz'in 5. Bölüm 3. Tanıtımı;

AZİZ'İN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır. Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar. Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz. Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar. Ümitleri yeşeren Efnan Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir...

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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