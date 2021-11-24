Fransızların atölyesini açmak için 50 altın istediği Aziz'e tüm Antakya halkı destek oluyor.

"BİRLİK OLALIM!"

"Aziz, istenilen bedeli bulup atölyesini açabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla beklenirken Adem'in bulduğu mektup ise dikkat çekiyor.

AZİZ'İN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in Efnan ile evleneceğinin duyulması Payidar konağında şaşkınlık ve gerilim yaratır. Nigar Hala ve Maksude yeni gelin namzetlerini tanımak için çiftliğe gitmeye karar verir. Atölyesini açmak için kolları sıvayan Aziz'i ise zorlu bir yolculuk beklemektedir. Fransızların koyduğu şart yerine gelecek mi, yoksa atölyeyi açmak bir hayal mi olacaktır?

Üstelik Aziz'e yardım ettikleri için evlerinden atılmakla karşı karşıya kalan işçilerin tek umudu yine Aziz'dir... Adem, babasının sakladığı büyük bir sırra ulaşır. Ancak ikilemde kalmıştır. Bu sırrı babasına karşı kullanıp Dilruba ile evlenmek mi, yoksa hakkı olanı Aziz'e vermek mi? Öte yanda Efnan'la yolu kesişen Pierre de oğlunun cinayeti ile ilgili önemli bir bilgiye sahip olur.