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        Haberler Spor Diğer At Yarışı Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu izlemek için Veliefendi Hipodromu'nda - Diğer Haberleri

        Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu izlemek için Veliefendi Hipodromu'nda

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 98. Gazi Koşusu'nu takip etmek için Veliefendi Hipodromu'na geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:36
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        Aziz Yıldırım, Veliefendi Hipodromu'nda
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        Bu yıl 98. kez koşulacak olan Gazi Koşusu öncesi Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da koşuyu takip etmek amacıyla Veliefendi Hipodromu’na geldi.

        Tribünde locada oturan Yıldırım'ın yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Aziz Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan bazı taraftarlara da selam verdi.

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