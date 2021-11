30. Bağımsızlık Yılı Konseri 0:00 / 0:00

Cazın prensesi olarak anılan ve sadece müziği, piyano hâkimiyeti ile değil güçlü sesiyle de dikkat çeken Aziza Mustafa Zadeh, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verdi. 'Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları' kapsamında gerçekleşen konserin biletleri günler öncesinden tükendi.

Aziza Mustafa Zadeh konserde; 'Bakü Geceleri', 'Oriental Ornaments', 'Seher in Karabağ', 'Quiet Aline', 'Netter Junger', 'Theater of Marionettes', 'New Baku', 'Sarı Gelin' ve 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ın da aralarında olduğu 13 eser icra etti. Zadeh, konserin bir bölümünde oğlu Ramız Han'ı da sahneye davet etti. Piyano doğaçlamaları yapan anne oğul ardından, Thelonious Monk'un Blue Monk eserini çaldı.