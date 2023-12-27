Azra Akın: 2024'te 4 kişilik bir aileyiz
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın, objektif karşısına geçti. Belirginleşen karnını gözler önüne seren ve heyecanı gün geçtikçe artan Akın, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" dedi
2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına alan Akın, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
"2024'TE 4 KİŞİLİK BİR AİLEYİZ"
İkinci çocuğuna hamile olan Azra Akın, objektif karşısına geçti. Akın, belirginleşen karnını gözler önüne serdi. Heyecanı gün geçtikçe artan Azra Akın, "2024’te 4 kişilik bir aileyiz" şeklinde konuştu.
"ÇOCUĞUMU YALNIZ BÜYÜTMEK İSTİYORUM"
Öte yandan Akın, daha önce, "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum. Demir'de de bu böyle olmuştu. Eşimin ailesi ve benim ailem bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız zor olacak ama bir yardımcımız tabii ki olacak" demişti.
Fotoğraflar: Instagram