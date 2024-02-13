Azra Akın: İkinci çocuktan sonra bakıcı ablamız olacak
İkinci kez anne olmaya hazırlana Azra Akın, ikinci çocuğu dünyaya gelince bakıcı tutacağını açıkladı. 7 aylık hamile olan Akın, bakıcı maaşlarıyla ilgili "Ülkemizde şu an ne ucuz ki bakıcı maaşları ucuz olsun?" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Azra Akın, oğlu Demir ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akın, oğlu Demir'i tiyatroya getirdiğini söyledi.
"BAKICI TUTACAĞIZ"
İkinci bebeğine kavuşmaya hazırlanan ve 7 aylık hamile olan Azra Akın, "Hamilelik güzel gidiyor. Şu anlık bir sıkıntı yok, rahat geçiriyorum. İkinci çocuktan sonra bir bakıcı ablamız olacak. Benim de işlerim oluyor, eşimin de işleri oluyor mecburen bir bakıcı tutacağız" diye konuştu.
Bakıcı maaşlarıyla ilgili de konuşan Azra Akın, "Ülkemizde şu an ne ucuz ki bakıcı maaşları ucuz olsun?" ifadelerini kullandı.
2017'DE DÜNYAEVİNE GİRDİ
Öte yandan 2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.