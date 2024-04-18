Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Azra Akın ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

        Azra Akın ikinci kez anne oldu

        Atakan Koru ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Demir adında bir oğlu bulunan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Aile fotoğraflarını yayımlayan Akın, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 07:30 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2017'de Atakan Koru ile evlenen, 6 yaşında Demir adında bir oğlu olan Azra Akın, ikinci kez anne oldu.

        2

        Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafla duyuran Azra Akın, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı.

        3

        "DEMİR'E KIZ KARDEŞ GELDİ"

        Eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ve bebeği ile doğum sonrası hastane odasında fotoğraf çektiren Azra Akın, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı.

        #Azra Akın
        #doğum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?