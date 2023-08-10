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        Haberler Magazin Azra Akın ve Selçuk Yöntem, Ortakent'te - Magazin haberleri

        Azra Akın ve Selçuk Yöntem, Ortakent'te

        Ünlü isimler tatil beldelerine akın etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Azra Akın ve Selçuk Yöntem, soluğu Bodrum Ortakent'te aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:41
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2002'de 'Dünya Güzeli' unvanını alan Azra Akın, Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor.

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        Plajda görüntülenen Azra Akın, gün boyunca annesi ile babası ve oğlu Demir ile birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkardı.

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        Ailesiyle birlikte vakit geçiren Azra Akın, annesi ve babasına güneş kremi sürdü.

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        Oğlu Demir ile yakından ilgilenen Azra Akın, sıcaktan bunalınca daha sonra kendini serin sulara bıraktı.

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        Azra Akın'ın siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

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        Oğluyla denizde şakalaşan Azra Akın'ın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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        Ortaken'te tatil yapmayı tercih eden bir diğer ünlü isim ise oyuncu Selçuk Yöntem.

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        Tatilin keyifini çıkaran Selçuk Yöntem, sabahın erken saatlerinde kendini serin sulara bırakmayı tercih etti.

        #Azra Akın
        #Selçuk Yöntem
        #Ortakent
        #BODRUM
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