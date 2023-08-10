Azra Akın ve Selçuk Yöntem, Ortakent'te
Ünlü isimler tatil beldelerine akın etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Azra Akın ve Selçuk Yöntem, soluğu Bodrum Ortakent'te aldı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2002'de 'Dünya Güzeli' unvanını alan Azra Akın, Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor.
Plajda görüntülenen Azra Akın, gün boyunca annesi ile babası ve oğlu Demir ile birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkardı.
Ailesiyle birlikte vakit geçiren Azra Akın, annesi ve babasına güneş kremi sürdü.
Oğlu Demir ile yakından ilgilenen Azra Akın, sıcaktan bunalınca daha sonra kendini serin sulara bıraktı.
Azra Akın'ın siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
Oğluyla denizde şakalaşan Azra Akın'ın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.