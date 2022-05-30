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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu! Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde karar... - Haberler
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Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'yı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika haberine göre Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde karar açıklandı. Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi

Son dakika: Ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu! Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde karar... - Haberler
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde karar açıklandı!
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AA

Son dakika... 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen kızın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonda hazır bulundu. Farklı illerin barolarından gelen avukatlar da duruşmada yer aldı.

Duruşmada söz verilen baba Mustafa Haytaoğlu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Çocuğumun o eve kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Arabada bıçakla tehdit ederek götürmüş olabilir. Çocuğumun başı kayıp. Ben bir babayım. İnşallah oralarda sürünürsün." diye konuştu.

Anne Mezide Haytaoğlu ise sanığın şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Haytaoğlu, "Kızımın en son kelimeleri ne oldu bunu duymak istiyorum." diye sanığa seslendi.

"YAŞANANLARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Son sözü sorulan sanık Mustafa Murat Ayhan, yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Kendisiyle ne flört ne de arkadaşlık kurma gibi bir durumum vardı. Sadece uyuşturucu nedeniyle olayı gerçekleştirdim. Herhangi bir cinsel yönelimim olmamıştır. Yaşananlardan dolayı üzgünüm." dedi.

Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan ise adli tıp ve kriminalden gelen raporlarda cinsel saldırıya yönelik herhangi bir DNA tespitinin olmadığını iddia etti.

Müvekkilinin, maktulü eve zorla götürmediğini savunan avukat, buna ilişkin kamera kayıtları olduğunu öne sürdü.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde yeniden rapor alınmasını talep eden Başaslan, olayda kasıt olmadığını, bu nedenle müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından duruşmaya 20 dakika ara verildi. Bu sırada anne Mezide Haytaoğlu salondan çıkarken gözyaşı dökerek fenalık geçirdi. Haytaoğlu'na, kadın avukatlar tarafından müdahale edildi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'dan 28 Temmuz 2021'den itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Genç kızın cansız bedeni Varsak'taki ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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