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Kelime oyunlarından da oyunun sizin lehinize dönmesini sağlayacak b harfi ile başlayan ülkeler ve şehirlerle ilgili pek çok bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. B harfi ile başlayan şehirler, b harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de b harfiyle başlayan şehir isimleri, b harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, b harfiyle başlayan ülke ve şehirler hakkında detaylı bilgiler.

B Harfi İle Başlayan Şehirler

Babelegi - Güney Afrika

Babimost - Polonya

Babo-Papua Island - Endonezya

Bacolod City - Philippines

Bagdat - Irak

Bagotville - Kanada

Baguio City - Filipinler

Bahía Solano - Kolombiya

Bahir Dar - Etiyopya

Bainbridge - Amerika

Baitadi - Nepal

Bakalalan - Malezya

Bakel - Senegal

Baker City - Amerika

Baker Lake - Kanada

Bakü - Azerbaycan

Bâle/Mulhouse - Fransa

Balikesir - Türkiye

Balkhash - Kazakistan

Balmaceda - Chile

Baltimore - Amerika

Baltrum - Almanya

Bangkok - Thailand

Bangor - Amerika

Banjul – Gambia

Bar Harbor - Amerika

Baracoa - Küba

Barcelona - İspanya

Barcelona - Venezuela

Barora - Solomon Adaları

Bartlesville - Amerika

Bartow - Amerika

Batman - Türkiye

Batna - Cezayir

Batum – Georgia

Bearskin Lake - Kanada

Beatrice - Amerika

Beatton River - Kanada

Beaumont - Amerika

Beica - Etiyopya

Beijing - Çin

Beirut - Lebanon

Belburn - Avustralya

Belgrad - Serbia

Benin - Nigeria

Bennettsville - Amerika

Benton Harbor - Amerika

Bentota River - Sri Lanka

Beppu - Japonya

Bergen - Norveç

Berlin - Almanya

Bern - Switzerland

Beslan - Rusya

Bettles - Amerika

Bhagatanwala - Pakistan

Bhuj - Hindistan

Big Mountain - Amerika

Birmingham - Birleşik Krallık

Birmingham - Amerika

Blackpool - Birleşik Krallık

Boana - Papua Yeni Gine

Bodrum - Türkiye

Bolivar - Venezuela

Bologna - İtalya

Bonito - Brezilya

Bordeaux - Fransa

Boston - Amerika

Bradford - Birleşik Krallık

Bradford - Amerika

Bratislava - Slovakya

Bremen - Almanya

Bright - Avustralya

Brüksel - Belçika

Buenos Aires - Arjantin

Burgas -Bulgaristan

Burlington - Kanada

Burlington - Amerika

Bursa - Türkiye

Burwell - Amerika

Busan - Güney Kore

Butare - Rwanda

Butler - Amerika

Butterworth -Malezya

Butuan City - Philippines

B Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde b harfiyle başlayan 22 adet ülke mevcuttur. Bu ülkelerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bahamalar

Bangladeş

Bahreyn

Barbados

Batı Sahra

Belarus (Beyaz Rusya)

Belçika

Belize

Benin

Bermuda

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık

Bolivya

Bonaire Saint Eustatius ve Saba

Bosna Hersek

Botsvana

Brezilya

Brunei

Bulgaristan

Burkina Faso

Burundi

Butan

Türkiye'de B Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemiz üzerinde de b harfiyle başlayan pek çok şehir bulunmaktadır. İşte, bu şehirler:

Balıkesir

Bolu

Bartın

Bayburt

Batman

Bilecik

Bitlis

Bursa

Bingöl

Burdur

B Harfiyle Başlayan Başkentler

B harfiyle başlayan başkentlerin listesini sizler için derledik. B harfiyle başlayan başkentler:

Bağdat - Irak

Bakü - Azerbaycan

Bamako - Mali

Bandar Seri Begawan - Brunei

Bangkok - Tayland

Bangui - Orta Afrika Cumhuriyeti

Banjul - Gambiya

Basseterre - Saint Kitts ve Nevis

Belgrad - Sırbistan

Belmopan - Belize

Berlin - Almanya

Bern - İsviçre

Beyrut - Lübnan

Bişkek - Kırgızistan

Bissau - Gine

Bloemfontein - Güney Afrika

Bogota - Kolombiya

Brasília - Brezilya

Bratislava - Slovakya

Brazzaville - Kongo Cumhuriyeti

Bridgetown - Barbados

Budapeşte - Macaristan

Buenos Aires - Arjantin

Brüksel - Belçika

Bükreş - Romanya

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