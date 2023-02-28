Kelime oyunlarından da oyunun sizin lehinize dönmesini sağlayacak b harfi ile başlayan ülkeler ve şehirlerle ilgili pek çok bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. B harfi ile başlayan şehirler, b harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de b harfiyle başlayan şehir isimleri, b harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, b harfiyle başlayan ülke ve şehirler hakkında detaylı bilgiler.
B Harfi İle Başlayan Şehirler
- Babelegi - Güney Afrika
- Babimost - Polonya
- Babo-Papua Island - Endonezya
- Bacolod City - Philippines
- Bagdat - Irak
- Bagotville - Kanada
- Baguio City - Filipinler
- Bahía Solano - Kolombiya
- Bahir Dar - Etiyopya
- Bainbridge - Amerika
- Baitadi - Nepal
- Bakalalan - Malezya
- Bakel - Senegal
- Baker City - Amerika
- Baker Lake - Kanada
- Bakü - Azerbaycan
- Bâle/Mulhouse - Fransa
- Balikesir - Türkiye
- Balkhash - Kazakistan
- Balmaceda - Chile
- Baltimore - Amerika
- Baltrum - Almanya
- Bangkok - Thailand
- Bangor - Amerika
- Banjul – Gambia
- Bar Harbor - Amerika
- Baracoa - Küba
- Barcelona - İspanya
- Barcelona - Venezuela
- Barora - Solomon Adaları
- Bartlesville - Amerika
- Bartow - Amerika
- Batman - Türkiye
- Batna - Cezayir
- Batum – Georgia
- Bearskin Lake - Kanada
- Beatrice - Amerika
- Beatton River - Kanada
- Beaumont - Amerika
- Beica - Etiyopya
- Beijing - Çin
- Beirut - Lebanon
- Belburn - Avustralya
- Belgrad - Serbia
- Benin - Nigeria
- Bennettsville - Amerika
- Benton Harbor - Amerika
- Bentota River - Sri Lanka
- Beppu - Japonya
- Bergen - Norveç
- Berlin - Almanya
- Bern - Switzerland
- Beslan - Rusya
- Bettles - Amerika
- Bhagatanwala - Pakistan
- Bhuj - Hindistan
- Big Mountain - Amerika
- Birmingham - Birleşik Krallık
- Birmingham - Amerika
- Blackpool - Birleşik Krallık
- Boana - Papua Yeni Gine
- Bodrum - Türkiye
- Bolivar - Venezuela
- Bologna - İtalya
- Bonito - Brezilya
- Bordeaux - Fransa
- Boston - Amerika
- Bradford - Birleşik Krallık
- Bradford - Amerika
- Bratislava - Slovakya
- Bremen - Almanya
- Bright - Avustralya
- Brüksel - Belçika
- Buenos Aires - Arjantin
- Burgas -Bulgaristan
- Burlington - Kanada
- Burlington - Amerika
- Bursa - Türkiye
- Burwell - Amerika
- Busan - Güney Kore
- Butare - Rwanda
- Butler - Amerika
- Butterworth -Malezya
- Butuan City - Philippines
B Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya genelinde b harfiyle başlayan 22 adet ülke mevcuttur. Bu ülkelerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Bahamalar
- Bangladeş
- Bahreyn
- Barbados
- Batı Sahra
- Belarus (Beyaz Rusya)
- Belçika
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık
- Bolivya
- Bonaire Saint Eustatius ve Saba
- Bosna Hersek
- Botsvana
- Brezilya
- Brunei
- Bulgaristan
- Burkina Faso
- Burundi
- Butan
Türkiye'de B Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemiz üzerinde de b harfiyle başlayan pek çok şehir bulunmaktadır. İşte, bu şehirler:
- Balıkesir
- Bolu
- Bartın
- Bayburt
- Batman
- Bilecik
- Bitlis
- Bursa
- Bingöl
- Burdur
B Harfiyle Başlayan Başkentler
B harfiyle başlayan başkentlerin listesini sizler için derledik. B harfiyle başlayan başkentler:
- Bağdat - Irak
- Bakü - Azerbaycan
- Bamako - Mali
- Bandar Seri Begawan - Brunei
- Bangkok - Tayland
- Bangui - Orta Afrika Cumhuriyeti
- Banjul - Gambiya
- Basseterre - Saint Kitts ve Nevis
- Belgrad - Sırbistan
- Belmopan - Belize
- Berlin - Almanya
- Bern - İsviçre
- Beyrut - Lübnan
- Bişkek - Kırgızistan
- Bissau - Gine
- Bloemfontein - Güney Afrika
- Bogota - Kolombiya
- Brasília - Brezilya
- Bratislava - Slovakya
- Brazzaville - Kongo Cumhuriyeti
- Bridgetown - Barbados
- Budapeşte - Macaristan
- Buenos Aires - Arjantin
- Brüksel - Belçika
- Bükreş - Romanya
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