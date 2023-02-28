A harfi hem kendi dilimizde hem de diğer dillerde en fazla kullanılan sesli harflerden biridir. A harfine özellikle kelime oyunu ve bulmacalarda sık sık rastlarız. Pek çoğumuzun aklına A harfi deyince şüphesiz ki ülkemizin başkenti Ankara gelmektedir. Peki, a harfi ile başlayan şehirler nelerdir? A harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de a harfiyle başlayan şehir isimleri, a harfiyle başlayan başkentler nelerdir? A harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerinin detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.
A Harfi İle Başlayan Şehirler
A ile başlayan şehirler açısından zengin bir isim birikimi olduğu söyleyebiliriz. Dünya genelinde a harfiyle başlayan pek çok şehir mevcuttur. İşte, a harfiyle başlayan şehirler:
- Aachen - Almanya
- Aalborg - Danimarka
- Aasiaat - Greenland
- Abadan - İran
- Abakan - Rusya
- Abariringa - Kiribati
- Abbotsford - Kanada
- Abbottabad - Pakistan
- Abbse - Yemen
- Abha - Suudi Arabistan
- Abou Deia - Çad
- Abreojos - Meksika
- Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri
- Abuja - Nijerya
- Acapulco - Meksika
- Achinsk - Rusya
- Adana - Türkiye
- Addis Ababa - Etiyopya
- Aden - Yemen
- Adıyaman - Türkiye
- Afyonkarahisar - Türkiye
- Agartala - Hindistan
- Agen/La Garenne - Fransa
- Aguaclara - Kolombiya
- Aguni - Japonya
- Ahmedabad - Hindistan
- Aima Ata - Kazakistan
- Airlie Beach - Avustralya
- Airua - Papua Yeni Gine
- Akita - Japan
- Akutan - Amerika
- Al Ain - Birleşik Arap Emirlikleri
- Alameda - Amerika
- Albany - Australia
- Alexandroupolis - Yunanistan
- Algeciras - İspanya
- Aliceville - Amerika
- Aljouf - Yemen
- Allahabad - Hindistan
- Altenburg - Almanya
- Altenrhein - İsviçre
- Amasya - Türkiye
- Amityville - Amerika
- Amman – Jordan
- Amsterdam - Netherlands
- Anapolis - Brazil
- Andover – Birleşik Krallık
- Angeles City - Philippines
- Angola - Amerika
- Ankara - Türkiye
- Antalya - Türkiye
- Antwerp - Belgium
- Apple Valley – Amerika
- Archangelsk - Rusya
- Arctic Village - Amerika
- Armstrong - Kanada
- Artvin - Türkiye
- Arua - Uganda
- Arviat Kanada
- Arvidsjaur - İsveç
- Astana - Kazakistan
- Atina - Yunanistan
- Atlanta - Amerika
- Atlantic - Amerika
- Aviano – İtalya
- Ayapel - Kolombiya
- Ayers Rock - Avustralya
A Harfiyle Başlayan Ülkeler
A harfi gerek ülkemiz üzerinde gerekse dünya ülkelerinde en fazla kullanılan harflerden biridir. Hal böyle olunca a harfiyle başlayan ülke ve şehirler oldukça fazladır. İşte a harfiyle başlayan ülkeler:
- Amerika Birleşik Devletleri
- Almanya
- Arnavutluk
- Azerbaycan
- Avustralya
- Avusturya
- Arjantin
- Afganistan
- Angola
- Andorra
- Abhazya
- Antigua ve Barbuda
Türkiye'de A Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde toplamda 81 adet il mevcuttur. Bu illerin 11 tanesi a harfiyle başlamaktadır. Bu şehirlerin sıralanışı şu şekildedir:
- Adıyaman (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
- Adana (Akdeniz Bölgesi)
- Afyonkarahisar (Ege bölgesi)
- Ankara (İç Anadolu Bölgesi)
- Antalya (Akdeniz Bölgesi)
- Ağrı (Doğu Anadolu Bölgesi)
- Aksaray (İç Anadolu Bölgesi)
- Aydın (Ege Bölgesi)
- Artvin Karadeniz Bölgesi)
- Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi)
- Amasya (Karadeniz Bölgesi)
A Harfiyle Başlayan Başkentler
A harfiyle başlayan başkent isimleri en az a harfiyle başlayan şehirler kadar merak edilmektedir. Başta ülkemizin başkenti olmak üzere a harfiyle başlayan pek çok başkent vardır. A harfiyle başlayan başkentler listesi:
- Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri
- Abuja - Nijerya
- Akra - Gana
- Adamstown - Pitcairn Adaları
- Addis Ababa - Etiyopya
- Alofi - Niue
- Amman - Ürdün
- Amsterdam - Hollanda
- Andorra la Vella - Andorra
- Ankara - Türkiye
- Antananarivo - Madagaskar
- Apia - Samoa
- Aşkabat - Türkmenistan
- Asmara - Eritre
- Asuncion - Paraguay
- Atina - Yunanistan
- Avarua - Cook Adaları
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