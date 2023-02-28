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A harfi hem kendi dilimizde hem de diğer dillerde en fazla kullanılan sesli harflerden biridir. A harfine özellikle kelime oyunu ve bulmacalarda sık sık rastlarız. Pek çoğumuzun aklına A harfi deyince şüphesiz ki ülkemizin başkenti Ankara gelmektedir. Peki, a harfi ile başlayan şehirler nelerdir? A harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de a harfiyle başlayan şehir isimleri, a harfiyle başlayan başkentler nelerdir? A harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerinin detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

A Harfi İle Başlayan Şehirler

A ile başlayan şehirler açısından zengin bir isim birikimi olduğu söyleyebiliriz. Dünya genelinde a harfiyle başlayan pek çok şehir mevcuttur. İşte, a harfiyle başlayan şehirler:

Aachen - Almanya

Aalborg - Danimarka

Aasiaat - Greenland

Abadan - İran

Abakan - Rusya

Abariringa - Kiribati

Abbotsford - Kanada

Abbottabad - Pakistan

Abbse - Yemen

Abha - Suudi Arabistan

Abou Deia - Çad

Abreojos - Meksika

Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri

Abuja - Nijerya

Acapulco - Meksika

Achinsk - Rusya

Adana - Türkiye

Addis Ababa - Etiyopya

Aden - Yemen

Adıyaman - Türkiye

Afyonkarahisar - Türkiye

Agartala - Hindistan

Agen/La Garenne - Fransa

Aguaclara - Kolombiya

Aguni - Japonya

Ahmedabad - Hindistan

Aima Ata - Kazakistan

Airlie Beach - Avustralya

Airua - Papua Yeni Gine

Akita - Japan

Akutan - Amerika

Al Ain - Birleşik Arap Emirlikleri

Alameda - Amerika

Albany - Australia

Alexandroupolis - Yunanistan

Algeciras - İspanya

Aliceville - Amerika

Aljouf - Yemen

Allahabad - Hindistan

Altenburg - Almanya

Altenrhein - İsviçre

Amasya - Türkiye

Amityville - Amerika

Amman – Jordan

Amsterdam - Netherlands

Anapolis - Brazil

Andover – Birleşik Krallık

Angeles City - Philippines

Angola - Amerika

Ankara - Türkiye

Antalya - Türkiye

Antwerp - Belgium

Apple Valley – Amerika

Archangelsk - Rusya

Arctic Village - Amerika

Armstrong - Kanada

Artvin - Türkiye

Arua - Uganda

Arviat Kanada

Arvidsjaur - İsveç

Astana - Kazakistan

Atina - Yunanistan

Atlanta - Amerika

Atlantic - Amerika

Aviano – İtalya

Ayapel - Kolombiya

Ayers Rock - Avustralya

A Harfiyle Başlayan Ülkeler

A harfi gerek ülkemiz üzerinde gerekse dünya ülkelerinde en fazla kullanılan harflerden biridir. Hal böyle olunca a harfiyle başlayan ülke ve şehirler oldukça fazladır. İşte a harfiyle başlayan ülkeler:

Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Avustralya

Avusturya

Arjantin

Afganistan

Angola

Andorra

Abhazya

Antigua ve Barbuda

Türkiye'de A Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde toplamda 81 adet il mevcuttur. Bu illerin 11 tanesi a harfiyle başlamaktadır. Bu şehirlerin sıralanışı şu şekildedir:

Adıyaman (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

Adana (Akdeniz Bölgesi)

Afyonkarahisar (Ege bölgesi)

Ankara (İç Anadolu Bölgesi)

Antalya (Akdeniz Bölgesi)

Ağrı (Doğu Anadolu Bölgesi)

Aksaray (İç Anadolu Bölgesi)

Aydın (Ege Bölgesi)

Artvin Karadeniz Bölgesi)

Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi)

Amasya (Karadeniz Bölgesi)

A Harfiyle Başlayan Başkentler

A harfiyle başlayan başkent isimleri en az a harfiyle başlayan şehirler kadar merak edilmektedir. Başta ülkemizin başkenti olmak üzere a harfiyle başlayan pek çok başkent vardır. A harfiyle başlayan başkentler listesi:

Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri

Abuja - Nijerya

Akra - Gana

Adamstown - Pitcairn Adaları

Addis Ababa - Etiyopya

Alofi - Niue

Amman - Ürdün

Amsterdam - Hollanda

Andorra la Vella - Andorra

Ankara - Türkiye

Antananarivo - Madagaskar

Apia - Samoa

Aşkabat - Türkmenistan

Asmara - Eritre

Asuncion - Paraguay

Atina - Yunanistan

Avarua - Cook Adaları

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