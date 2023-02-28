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A harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de a harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Ülke ya da şehir isimleri bilmek özellikle genel kültürümüzün gelişmesi açısından bize yararlı olacaktır. Dünya üzerinde 200’i aşın ülke ve 2 milyonun üzerinde şehir bulunmaktadır. Dünyada her A hafiyle başlayan oldukça fazla ülke ve şehir mevcuttur.

A harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de a harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
HABERTURK.COM

A harfi hem kendi dilimizde hem de diğer dillerde en fazla kullanılan sesli harflerden biridir. A harfine özellikle kelime oyunu ve bulmacalarda sık sık rastlarız. Pek çoğumuzun aklına A harfi deyince şüphesiz ki ülkemizin başkenti Ankara gelmektedir. Peki, a harfi ile başlayan şehirler nelerdir? A harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de a harfiyle başlayan şehir isimleri, a harfiyle başlayan başkentler nelerdir? A harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerinin detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

A Harfi İle Başlayan Şehirler

A ile başlayan şehirler açısından zengin bir isim birikimi olduğu söyleyebiliriz. Dünya genelinde a harfiyle başlayan pek çok şehir mevcuttur. İşte, a harfiyle başlayan şehirler:

  • Aachen - Almanya
  • Aalborg - Danimarka
  • Aasiaat - Greenland
  • Abadan - İran
  • Abakan - Rusya
  • Abariringa - Kiribati
  • Abbotsford - Kanada
  • Abbottabad - Pakistan
  • Abbse - Yemen
  • Abha - Suudi Arabistan
  • Abou Deia - Çad
  • Abreojos - Meksika
  • Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri
  • Abuja - Nijerya
  • Acapulco - Meksika
  • Achinsk - Rusya
  • Adana - Türkiye
  • Addis Ababa - Etiyopya
  • Aden - Yemen
  • Adıyaman - Türkiye
  • Afyonkarahisar - Türkiye
  • Agartala - Hindistan
  • Agen/La Garenne - Fransa
  • Aguaclara - Kolombiya
  • Aguni - Japonya
  • Ahmedabad - Hindistan
  • Aima Ata - Kazakistan
  • Airlie Beach - Avustralya
  • Airua - Papua Yeni Gine
  • Akita - Japan
  • Akutan - Amerika
  • Al Ain - Birleşik Arap Emirlikleri
  • Alameda - Amerika
  • Albany - Australia
  • Alexandroupolis - Yunanistan
  • Algeciras - İspanya
  • Aliceville - Amerika
  • Aljouf - Yemen
  • Allahabad - Hindistan
  • Altenburg - Almanya
  • Altenrhein - İsviçre
  • Amasya - Türkiye
  • Amityville - Amerika
  • Amman – Jordan
  • Amsterdam - Netherlands
  • Anapolis - Brazil
  • Andover – Birleşik Krallık
  • Angeles City - Philippines
  • Angola - Amerika
  • Ankara - Türkiye
  • Antalya - Türkiye
  • Antwerp - Belgium
  • Apple Valley – Amerika
  • Archangelsk - Rusya
  • Arctic Village - Amerika
  • Armstrong - Kanada
  • Artvin - Türkiye
  • Arua - Uganda
  • Arviat Kanada
  • Arvidsjaur - İsveç
  • Astana - Kazakistan
  • Atina - Yunanistan
  • Atlanta - Amerika
  • Atlantic - Amerika
  • Aviano – İtalya
  • Ayapel - Kolombiya
  • Ayers Rock - Avustralya

A Harfiyle Başlayan Ülkeler

A harfi gerek ülkemiz üzerinde gerekse dünya ülkelerinde en fazla kullanılan harflerden biridir. Hal böyle olunca a harfiyle başlayan ülke ve şehirler oldukça fazladır. İşte a harfiyle başlayan ülkeler:

  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Almanya
  • Arnavutluk
  • Azerbaycan
  • Avustralya
  • Avusturya
  • Arjantin
  • Afganistan
  • Angola
  • Andorra
  • Abhazya
  • Antigua ve Barbuda

Türkiye'de A Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde toplamda 81 adet il mevcuttur. Bu illerin 11 tanesi a harfiyle başlamaktadır. Bu şehirlerin sıralanışı şu şekildedir:

  • Adıyaman (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
  • Adana (Akdeniz Bölgesi)
  • Afyonkarahisar (Ege bölgesi)
  • Ankara (İç Anadolu Bölgesi)
  • Antalya (Akdeniz Bölgesi)
  • Ağrı (Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Aksaray (İç Anadolu Bölgesi)
  • Aydın (Ege Bölgesi)
  • Artvin Karadeniz Bölgesi)
  • Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Amasya (Karadeniz Bölgesi)

A Harfiyle Başlayan Başkentler

A harfiyle başlayan başkent isimleri en az a harfiyle başlayan şehirler kadar merak edilmektedir. Başta ülkemizin başkenti olmak üzere a harfiyle başlayan pek çok başkent vardır. A harfiyle başlayan başkentler listesi:

  • Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri
  • Abuja - Nijerya
  • Akra - Gana
  • Adamstown - Pitcairn Adaları
  • Addis Ababa - Etiyopya
  • Alofi - Niue
  • Amman - Ürdün
  • Amsterdam - Hollanda
  • Andorra la Vella - Andorra
  • Ankara - Türkiye
  • Antananarivo - Madagaskar
  • Apia - Samoa
  • Aşkabat - Türkmenistan
  • Asmara - Eritre
  • Asuncion - Paraguay
  • Atina - Yunanistan
  • Avarua - Cook Adaları
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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