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Haberler Televizyon 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
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'Baba'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu. İlhan ve Büşra ise giderek birbirine daha fazla yakınlaşıyor. Kadir aldığı bir haber üzerine panikle harekete geçerken gittiği yerde ne ile karşılaşacağı merak konusu oluyor

'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
'Baba'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu. Emin, Fazilet ve Zeynep'in keyifli anlar yaşadığı tanıtımda Firuze'nin aşk mektubu Kadir'in yüzünü güldürüyor. İlhan ve Büşra ise giderek birbirine daha fazla yakınlaşıyor. Kadir aldığı bir haber üzerine panikle harekete geçerken gittiği yerde ne ile karşılaşacağı merak konusu oluyor. Diğer tarafta Selahattin'in saldırıya uğradığı anlar dikkat çekiyor.

'BABA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışırken Selahattin'den beklenmedik bir hamle gelir. Salgın söylentilerinin ardından çıkan bambaşka bir gerçekle yüzleşen sürpriz bir isim, bu durumu düzeltmeye çalışır. Selahattin'in arkasında kim olduğunu öğrenen İlhan geçmişiyle derin bir hesaplaşma içine girer. Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükselmeye başlar. Yaptığı planlarla yeniden harekete geçen Kadir, hiç hesapta olmayan ölümcül bir tuzakla karşı karşıya kalır.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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