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'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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HABERTURK.COM

İlhan'ın Emin'e "baba" dediği tanıtımda İlhan ve Büşra kendi ailesini kurmaya karar verirken Begüm, İlhan'la birlikte olduğunu Büşra'ya söylüyor.

Selahattin'in Kadir'e her şeyi İlhan'ın arkadaşının zoruyla yaptığını söylemesi dikkat çekerken Kadir, Begüm'ün evine baskın yaparak hesap soruyor. Tanıtımın sonunda görülen cesedin kime ait olduğu ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

'BABA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya başladı. Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükseldi. Kadir, Çöpköy'de insanlara zulüm eden herkesten intikam almaya başladı ve ilk hedefi Muhsin oldu.

Selahattin'in de kabusu olmaya başlayan Kadir, Çöpköy insanının adeta gizli kahramanına dönüştü. Diğer taraftan insanlar artık Selahattin'in sözünü dinlememeye başlarken, Emin Saruhanlı sevgi ve güven kazandı. Saruhanlı ailesinin başlattığı dayanışma bir umuda dönüştü. Doktorunun kendisini arayıp uyarması üzerine İlhan, Selahattin'in toprağa gömdürdüğü varillerde zehirli atık olduğunu anladı.

İlhan'ın tepkisi karşısında kendini tutamayan Selahattin, Begüm'ü açık edecek sözleri ağzından kaçırdı. Selahattin'in arkasında Begüm'ün olduğunu öğrenen İlhan büyük bir şok yaşadı. İlhan, Begüm'le yüzleşirken Begüm, İlhan'ı tehdit ederek gerçek yüzünü gösterdi. İlhan'ın eski çalışanından bilgiler alarak Verdana Grup'un açığını buldu. Her şeyini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan İlhan'ın bu durumun içinden nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Ahmet, Kadir'i öldürmek için tuzak kurdu. Kadir, Büşra'nın tehlikede olduğunu düşündüğü için Ahmet'in tuzak kurduğu yere gitti. Ahmet, gaz doldurduğu mezbahaya Kadir'i kilitleyip elektrik devresini çalıştırınca büyük bir patlama yaşandı. Ahmet, Kadir'in içeride öldüğünü düşünürken Kadir, Ahmet'in kurduğu pusudan kurtularak finalde büyük bir sürpriz yaptı.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle salı günü akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

İşte Baba'nın 26. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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