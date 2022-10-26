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'Baba'da seyirciyi şoke eden gelişme!

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Selahattin'in sözünden çıkamadığı gizemli ortağı Begüm çıktı. Begüm, köşkün bahçesindeki cesedi ihbar etmesi için Selahattin'e emir verdi. Kadir ise cesedi Selahattin'in bahçesine gömerek tüm dengeleri değiştirdi. Nefeslerin tutulduğu bölümün finalinde yaşananlar hikayenin gidişatına dair heyecanı artırdı

'Baba'da seyirciyi şoke eden gelişme!
'Baba'da seyirciyi şoke eden gelişme!
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba' dün akşam 2. sezon 6. bölümüyle ekrana geldi. Seyirciyi şaşırtan final sahnesinde Selahattin'in gizemli ortağının Begüm olduğu ortaya çıktı.

Begüm'ün emriyle ihbarda bulunan Selahattin, köşkün bahçesinin incelenmesi için polisi harekete geçirdi. Kadir ise Emin'in öldürdüğü adamı Selahattin'in bahçesine gömerek tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı.

'Baba' 21. bölümüyle ABC1 20+'da 3.91 izlenme oranı (rating), 9.83 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.47 izlenme oranı (rating) 9.49 izlenme payı (share), AB'de 3.07 izlenme oranı (rating), 8.57 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 15 dakika TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

ÇÖPKÖY'DE SULAR DURULMUYOR

Kadir ve Ceyhun, Çöpköy'de tesisin yeniden çalışmasını sağlayarak Selahattin'i bozguna uğrattı. Selahattin'in Kadir'e olan öfkesi giderek artarken Büşra, Selahattin'den iş istedi. Ailesine destek olmak için geceleri gizlice çalışmaya karar veren Büşra'nın bu adımı Selahattin'in eline bir kez daha koz verdi. Diğer taraftan Emin'in sağlığı için canla başla uğraşan Kadir, babasının tahlillerini yaptırdı ve onu MR için hastaneye götürmeye ikna etti. MR cihazında korkan Emin'e destek olan Kadir anlattıklarıyla babasını yatıştırmayı başarırken, Emin de karşılık olarak oğluna "kerata" dedi. Emin'in tıpkı eski günlerdeki gibi bu sözü söylemesi Kadir'e duygu dolu anlar yaşattı.

Selahattin'den büyük gözdağı;

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Kadir, Emin'in hatırlamasına yardımcı oluyor;

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YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI!

'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İlhan'ın Büşra'nın eskiden hazırladığı kahvaltılardan bahsetmesi üzerine Büşra, ağaçtan bir elma alarak İlhan'a veriyor. İkili uzun zamandan sonra gülerek keyifli anlar yaşarken bu sahne akıllara "Büşra, İlhan ile barışacak mı?" sorusunu getiriyor.

Baba'nın 22. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle 1 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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