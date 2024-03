'Baba'lar da ağlar! Bu pazar 96. kez sahiplerini bulacak olan Oscar ödülleri tarihinin en büyük sürprizlerinden biri 1973 yılında yaşandı.

Francis Ford Coppola'nın sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan 'The Godfather'ı (Baba) 45. Oscar ödüllerinde 11 dalda aday oldu. Tüm Hollywood 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar'ın bu filme gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. 'The Godfather' 'En İyi Film' ödülünü kazandı ancak 'En İyi Yönetmen' dalında ödül Kabare filminin yönetmeni Bob Fosse'a gitti!

Usta yönetmen Coppola Instagram hesabında ödül töreninin görüntülerini paylaşıp o gece hissettiklerini takipçileriyle paylaştı. Açıklamasında “Her genç sinema yönetmeni adayı gibi ben de bir gün En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanıp o heykeli elimde tutmanın hayalini kurdum" diyen usta yönetmen şöyle devam ediyor:

Francis Ford Coppola 1973 Oscar Ödül töreninde

“1973'te The Godfather aday gösterildiğinde sanki hayalim gerçek olacakmış gibi görünüyordu çünkü Yönetmenler Birliği ödülünü kazanmıştım ve genellikle bunu kazanan kişi Oscar'ı kazanırdı. Daha önce sadece birkaç kez bunun tersi gerçekleşmişti (1968'de DGA galibi Anthony Harvey, Carol Reed'e yenildi). Tören sırasında The Godfather'ın diğer ödüllerle birlikte kazandığı başarıyı görünce, benim de kazanacağımı hissettim."

Bob Fosse

Francis Ford Coppola 'En İy Yönetmen' ödülünün kazanan isim açıklandığında büyük bir sürpriz yaşadığını belirtim ekliyor: "Kazanan ben değil, 'Kabare'nin yönetmeni Bob Fosse'ydi. Kalbim kırıldı. Paramount'un sahibinin beni 'Francis, sen de 'Bank of America ödülünü kazandın!' diye teselli ettiğini hatırlıyorum. Ama şimdi düşününce gerçeği söylemeliyim: Ödülün, kesinlikle hak edenin, Bob Fosse'un olmasına sevindim. Olağanüstü bir yetenek ve aynı zamanda tatlı, sevimli bir adamdı. Sadece 'Kabare' ve sonrasında 'Lenny' için değil, aynı zamanda olağanüstü 'All That Jazz' için de söyleyebilirim onun filmleri anıtsaldır. Şimdi geriye dönüp baktığımda Bob Fosse gibi bir adama karşı kaybettiğim için minnettar olduğumu dürüstçe söyleyebilirim."

The Godfather o yıl En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu (Marlon Brando) dallarında 3 Oscar kazandı.