Oyuncu Gökçe Bahadır ile Efe Duru'nun beraberliği geçen aralık ayında noktalanmıştı. Duru'nun ayrılık sonrası Bahadır'ın 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisindeki rol arkadaşı Bade İşçil'le görüşmeye başladığı iddia edilmişti.

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Bade İşçil, Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşçil çıkan haberleri “Yalan haber en son Gökçe’nin yanında gördüm” ifadelerini kullanarak yalanladı.