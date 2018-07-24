Makaron'dan Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Azur’u kucağından indirmeyen İşçil, “Gördüğünüz gibi çocuk bakıcılığı yapıyorum. Kendini hep kucakta taşıtmak istiyor. Canı sağ olsun evlat işte. O yapınca hiçbir şeye gocunmuyorum” dedi.

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