Kaliteli bir yaşam için hayatınızdan işlenmiş şekeri çıkarmak istiyorsanız bademli ve kuru kayısılı bar tarifini denemenizi tavsiye ederiz. Peki bademli ve kuru kayısılı bar nasıl yapılır? İşte badem ve kuru kayısılı bar tarifi için malzemeler...

BADEM VE KURU KAYISILI BAR İÇİN MALZEMELER

100 gram çiğ badem

100 gram kuru üzüm

1 tatlı kaşığı toz tarçın

50 gram kuru kayısı

Yarım su bardağı Hindistan cevizi

50 gram çiğ fındık

1 yemek kaşığı kakao

BADEM VE KAYISILI BAR NASIL YAPILIR?

Üzüm, badem, tarçın ve kakaoyu blender'dan geçirin. Kayısıyı ekleyip karıştırmaya devam edin. En son Hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru, daha iyi şekillendirebilmek için buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Yapışmaz pişirme kağıdının üzerine yayıp bıçakla kareler halinde kesin.

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