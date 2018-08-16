Instagram'da gecenin bir yarısı önünüze düşen sufle ya da pasta fotopraflarını gördükten sonra tatlı krizi geçirmeniz olası. Ancak tatlı krizlerini ağır tatlı ve pastalar yemeden geçiştirebileceğinizi düşündünüz mü?

Tarçın, süt ve çeşitli meyvelerle hazırlanan tatlı isteğini azaltan içecekle kalori alma pişmanlığı duymayacaksınız bizden söylemesi... Peki tatlı isteğini kesen içecek nasıl yapılır? İşte yatlı isteğini kesen içecek tarifi ve malzemeleri...

Tatlı isteğini kesen içecek malzemeler

250 ml yağsız süt

2-3 adet siyah erik (Erik kuruysa suda bekletin)

Yarım kabuksuz elma

Yarım bardak portakal suyu

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı şekerli vanilin



Tatlı isteğini kesen içecek nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Soğuk servis edin. Afiyet olsun.

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