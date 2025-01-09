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        Haberler Gündem Güncel Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu | Son dakika haberleri

        Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

        Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı'na Yasin Yıldız seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:08
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        Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
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        Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi.

        AA'nın haberine göre, Bağcılar Belediye Meclisin'de, mevut başkan Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılmasının ardından yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

        İki adayın bulunduğu seçimde Bağcılar Belediye Meclisi Üyesi Yasin Yıldız, 30 oy olarak Bağcılar Belediye Başkanı oldu.

        YASİN YILDIZ KİMDİR?

        Aslen Gümüşhaneli olan ve 1983'te İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu, İstanbul Aydın Üniversitesinde "Yerel Yönetimler" alanında yüksek lisans yaptı.

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        AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kollarında 2004'te aktif siyasete başlayan Yıldız, 2007-2009 arasında Bakırköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaparken, 2009'da AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyeliği görevlerine seçildi.

        2014'teki yerel seçimlerin ardından Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, 2021'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

        Evli ve 2 çocuk babası Yıldız, 2024 yerel seçimleri sonrası Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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