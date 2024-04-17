BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır. Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar’a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.