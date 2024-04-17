Bahar 9. bölüm yayınlandı! Bahar 9. bölüm full HD izle
Bahar 9. bölüm 17 Nisan Salı akşamı 20:00'da SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı reyting rekortmeni dizinin son bölümünde; Timur, Bahar'a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Diziyi izlemek isteyenler için Bahar 9. son bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm özeti...
Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri alt üst eden Bahar dizisi 9. bölümü ile yayınlandı. İzleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin son bölümünü izlemek isteyenler için Bahar 9. bölüm izle ekranı bilgilerini derledik. İşte, Bahar 9. son bölüm izleme bilgileri haberimizin devamında...
BAHAR 9. SON BÖLÜM İZLE
Bahar 9. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır. Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar’a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.
Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar’ın sağlık durumu kötüleşir. Yakın çevresi Bahar’a destek olmak için kolları sıvar. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar’da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.
Timur gerçeklerin üstünü kapamaya çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin’in yaptığı baskılar Timur’u kaçınılmaz bir sona doğru götürür. Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır.