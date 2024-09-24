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        Haberler Bilgi Magazin Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar dizisinde Süreyya Evren'in nesi oluyor? Süreyya Evren sevgili mi? Büşra Pekin kimdir?

        Bahar dizisi Süreyya kimdir?

        Bahar ekranlara geri dönüyor! Bahar dizisinin yeni sezon kadrosunda yer alan Büşra Pekin, dizide Başhekim Süreyya karakterini canlandıracak. Pekin'in dizideki bu rolüyle birlikte hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Ayrıca Süreyya ve Evren arasındaki ilişki de merak konusu oldu. Peki, Bahar dizisinin yeni sezonunda Süreyya olarak izleyici karşısına çıkacak olan Büşra Pekin kimdir? İşte yeni sezonun detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 18:35 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:35
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        Geçtiğimiz sezonun ortasında büyük bir çıkış yaparak reytinglerde zirveye oturan ve sezon finaliyle izleyicileri duygulandıran Bahar, heyecanla beklenen 2. sezonu için sürpriz gelişmeler sunmaya başladı. Peki, Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar ve Süreyya arasında neler yaşanacak? İşte detaylar...

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        BAHAR YENİ SEZON BAŞLIYOR!

        Show TV’nin MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar, 24 Eylül 2024 Salı akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve Salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan dizi, 2. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.

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        BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

        Bahar'a başhekim rolüyle Büşra Pekin dahil oldu. Büşra Pekin, dizide “Süreyya” karakteriyle karşımıza çıkacak.

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        BAHAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

        Bahar'ın 17. Bölümünde; Bahar ve Timur'un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar'ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır.

        Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar'ı hastanede de zor günler bekliyordur. Peran Vakfı Hastanesi'nde tüm dengeleri değiştirmeye kararlı olan yeni başhekim Süreyya, Bahar'a ve tüm ekibe kök söktürecektir.

        Aziz Uras, anne ve babasınınx ameliyatında ihmalle suçladığı Evren'i şikayet eder. Süreyya'nın bu şikayeti işleme almasıyla, Evren'in Süreyya ile geçmişi, Timur'un Bahar ile ilgili planları bir bir ortaya çıkar. Bunca karmaşanın sonunda Bahar ve Evren herkesi şaşırtacak bir hamle yapacaktır.

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        BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

        30 Haziran 1982 tarihinde, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankara'lı, babası ise Selanik göçmeni İstanbul'lu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. Yaşar Neng Koleji'nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur.

        2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. 2007 yılında Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolde yer almıştır. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştır ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirmiştir, aynı zamanda bazı skeçlerin yazarlığını da üstlenmiştir. 2009 yılında vizyona giren Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

        Aynı yıl Çok Filim Hareketler Bunlar filminde de yer almıştır. 2011 yılında Şirin Hatun karakteriyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk olmuştur. 2014 yılında Hadi İnşallah filminde Murat Boz ile başrolü paylaşmıştır ve yazar Pucca'yı canlandırmıştır. Ardından sırasıyla Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı filmlerinde de başrolde yer almıştır. Pekin, 2022 yılında vizyona giren Dilberay filminde ses sanatçısı Dilber Ay'ı canlandırdı.

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