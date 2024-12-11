'Bahar' duygusunu paylaştı

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam 28'inci bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, dizide Ebru Akel sürprizi yaşadı.

Ebru Akel, MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'nda kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti. Akel; dizide, kendisini canlandırdı.

Ebru Akel, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın çekim sürecindeki deyimlerini paylaşarak SHOW TV'ye, MF Yapım'a, Murat Güloğlu ile birlikte sundukları, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programına, dizinin oyuncularına ve kamera arkasındaki ekibe teşekkür etti. REKLAM