Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Bahar' duygusunu paylaştı

        Ebru Akel, 'Bahar' duygusunu paylaştı

        Ebru Akel, konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'nın çekim süreciyle ilgili duygularını ve deneyimlerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bahar' duygusunu paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam 28'inci bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, dizide Ebru Akel sürprizi yaşadı.

        Ebru Akel, MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'nda kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti. Akel; dizide, kendisini canlandırdı.

        Ebru Akel, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın çekim sürecindeki deyimlerini paylaşarak SHOW TV'ye, MF Yapım'a, Murat Güloğlu ile birlikte sundukları, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programına, dizinin oyuncularına ve kamera arkasındaki ekibe teşekkür etti.

        REKLAM

        Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Yine zirvede
        Yine zirvede Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #ebru akel
        #demet evgar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar