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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' zirvede

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' zirvede

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine gündeme damgasını vurdu. Her salı izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:51
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine gündeme damgasını vurdu. Her salı izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı.

        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 28'inci bölümü AB’de 8,53 izlenme oranı 22,46 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 8,22 oranı 19,05 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 5,96 izlenme oranı 14,94 izlenme payı elde etti.

        Başarılı sunucu Ebru Akel’in de konuk olduğu yeni bölüm, sosyal medyada bahar fırtınası estirirken; Bahar etiketi, tam 5 saat boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 28'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ameliyat sırasında bayılan Evren'in yerine geçen Bahar, kanamayı kontrol altına aldı. Evren’in baygın bir şekilde ameliyattan çıktığını gören Cemre, hastanede büyük bir kriz yarattı. Ferdi’den Evren’in bayıldığını öğrenen Timur, elinin titremesiyle ilgili bir durum olduğunu anladı ve Evren’in doktoruyla konuştu. Kullandığı ilaçların dozundan şüphelenen Timur, Evren’e bazı testler yapılmasını istedi. Evren’den kan alan ve arkadaşlarına toksoloji testi yapacağını söyleyen Doruk’u duyan Cemre, basına açıklama yaptı. Kamuoyunun da duymasıyla hastanenin itibarını kurtarmak isteyen Timur, durumu düzeltmek için bir plan yaptı. Krizi fırsata çevirmek isteyen Timur, Bahar’ın başarı öyküsünü kullanıp ondan bir fenomen yaratmaya karar verdi.

        Timur ile Efsun arasındaki tehlikeli yakınlık ikisini de korkuturken, Rengin’in şüpheleri de iyice derinleşti. Paranoyaklaştığını hisseden Rengin, Timur’la yüzleşti ve istediği yanıtları alamayınca evi birbirine kattı. Bahar, Umay’ı görmek için Rengin’e gidince bu manzarayla karşılaştı. Umay’ı da evde göremeyince panikleyen Bahar, kızların yalan söylediğini anladı. Parla eve geldiğinde annesinin o halini görünce büyük hayal kırıklığına uğradı. Bahar, Umay ve Parla ile yaptığı konuşmayla onlara annelerin de sıradan bir insan olduğunu ve hatalar yapabileceklerini hatırlattı.

        Bahar, Rengin’e destek oluyor;

        Timur ve Efsun arasında tehlikeli yakınlık;

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        Timur, hastanenin itibarını korumak için son hamlesini de yaptı; Ebru Akel’in sunucusu olduğu televizyon programını hastaneye davet etti ve Bahar’la bir röportaj yapmalarını sağladı. Kameralara yaptığı açıklama sırasında, Evren’in bağımlılığıyla ilgili bir soru sorulunca Bahar şoke oldu. Bu sırada Doruk, Evren’in kan testlerini getirdi. Bahar, sonuçların temiz olduğunu görünce, kameralarla da bu durumu paylaştı ve Bahar, Evren’e güvenmediği, haksızlık yaptığını düşündüğü için çok üzüldü. Bahar, Evren’den özür dilemek için onunla buluştu. Fakat Evren, Bahar’ın güvenle ilgili söylediği sözleri hatırlatarak, Bahar’dan ayrıldı. Bu esnada Evren’in kendi kan sonuçlarını kardeşi Cem’inkiyle değiştirdiği ortaya çıktı. Bu zorlu sürecin Bahar ve Evren ilişkisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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