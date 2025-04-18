'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 43'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın heyecan ve gerilim dolu 43'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 43. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda kaçırılan Bahar, Rengin ve Çağla’nın bir yandan çaresizliği dikkat çekerken öte yandan içlerine düştükleri zor durumda yaşanan trajikomik anlar, izleyicilere hem gerilim dolu hem de komedi dozu yüksek sahneler izleyeceklerinin ilk ipuçlarını verdi. Evren ve Tolga onlar için endişelenirken; durumdan henüz haberi olmayan ama telaşlarını gören Timur da Evren’le karşı karşıya geldi. Başta "İki kere ölümden döndüm ben, böyle bir son için değil" diye yakaran Bahar, Rengin ve Çağla’nın akıbetinin ne olacağı ise büyük merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.