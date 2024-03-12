Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan son sağlık durumu nasıl?
Yeşilçam'ın tanınan simalarından Bahar Öztan sağlık durumu ile gündeme geliyor. Kanser mücadelesi veren Öztan yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği iddia edilmişti. Öztan'ın oğlu ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yaşanan gelişmeler sonrası Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol almıştır sorusuna yanıt aramaya başlandı. 1979 Şaşkın Milyoner filmiyle ilk çıkışını yapan Bahar Öztan sayısız reklam filminde rol almıştır. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri dönmüştür. İşte Bahar Öztan hayatı ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler…
Bahar Öztan hayatı ile magazine gündeminde yer alıyor. Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başlayan Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Son olarak Bahar Öztan’ın kanserle mücadele ederken entübe edildiği iddiası yayıldı. Konuyla ilgili ilk açıklama Yeşilçam yıldızının oğlundan gelirken Öztan'ın son hali dikkat çekti. Peki Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan sağlık durumu nasıl, entübe mi edildi?
BAHAR ÖZTAN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü oyuncunun dün yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği öne sürüldü. Ancak iddiaların doğru olmadığı Bahar Öztan'ın hastanede standart tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.
Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi almaya devam ediyor. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri dönmüştür.