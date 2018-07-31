Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|26 + 0
18 + 0
10 + 0
8 + 0
|26
18
10
8
|145.666
115.000
84.900
92.500
|301,28470
319,24011
328,70505
318,93455
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|4 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
0
0
0
|75.214
—
—
—
|365,16863
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|10 + 0
9 + 0
9 + 0
8 + 0
|10
9
9
8
|43.573
37.200
30.000
27.000
|406,99259
419,46948
409,04732
422,86419
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|59 + 0
62 + 0
70 + 0
66 + 0
|59
62
70
66
|239.947
270.000
212.000
208.000
|250,32871
226,89435
240,49083
233,85764
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|45 + 0
50 + 0
60 + 0
0 + 0
|45
50
60
0
|80.506
97.700
110.000
—
|354,54464
337,27495
300,17327
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|9 + 0
9 + 0
9 + 0
9 + 0
|9
9
9
9
|12.843
17.900
18.600
20.300
|462,19412
458,74307
427,72543
439,93666
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 0
30 + 0
20 + 0
80 + 0
|40
30
20
57
|156.292
192.000
166.000
Dolmadı
|289,30801
263,32613
260,29040
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|10 + 0
10 + 0
20 + 0
20 + 0
|0
10
15
20
|Dolmadı
716.110
Dolmadı
756.000
|Dolmadı
240,63506
Dolmadı
219,27802
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
|2
2
2
2
|152.086
69.895
86.000
54.600
|292,48701
429,47752
368,31717
413,99072
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|10 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
10
0
0
|Dolmadı
878.035
—
—
|Dolmadı
228,02160
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|39 + 0
40 + 0
40 + 0
0 + 0
|39
40
40
0
|231.674
205.000
242.000
—
|248,57461
256,17958
223,06388
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
6 + 0
6 + 0
7 + 0
|5
6
6
7
|36.329
35.000
30.800
29.000
|414,49690
423,82549
401,47726
420,12998
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
10 + 0
10 + 0
60 + 0
|5
10
10
16
|Dolmadı
226.000
243.000
Dolmadı
|Dolmadı
245,85301
222,85981
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
30 + 0
24 + 0
18 + 0
|20
30
24
18
|294.431
304.000
299.000
291.000
|276,64796
295,02500
268,68120
262,81606
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|4 + 0
4 + 0
3 + 0
3 + 0
|4
4
3
3
|47.687
49.800
52.300
53.400
|391,22349
404,24939
369,87810
373,34414
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
2 + 0
2 + 0
8 + 0
|13
2
2
2
|Dolmadı
448.000
480.000
Dolmadı
|Dolmadı
261,51329
229,80315
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|18 + 0
20 + 0
0 + 0
0 + 0
|18
20
0
0
|186.431
192.000
—
—
|270,85976
263,61650
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
6
0
0
|45.293
50.600
—
—
|400,22776
397,54233
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 0
30 + 0
0 + 0
0 + 0
|27
27
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 0
40 + 0
49 + 0
40 + 0
|40
40
49
40
|232.042
280.000
278.000
251.000
|274,46075
284,94130
257,91325
261,33956
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
7 + 0
|8
8
8
7
|27.859
22.200
20.000
18.300
|407,03022
436,04904
404,23670
421,66353
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|36 + 0
30 + 0
0 + 0
0 + 0
|31
30
0
0
|Dolmadı
479.000
—
—
|Dolmadı
241,98510
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
25 + 0
29 + 0
20 + 0
|20
25
29
20
|191.753
206.000
210.000
183.000
|289,50234
307,47208
276,71353
284,66644
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|4 + 0
4 + 0
5 + 0
4 + 0
|4
4
5
4
|25.476
27.300
24.200
23.100
|410,71858
427,96574
397,26788
412,29785
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
15 + 0
0 + 0
0 + 0
|20
15
0
0
|417.384
467.000
—
—
|225,06535
244,22327
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|50 + 0
50 + 0
60 + 0
0 + 0
|50
50
60
0
|104.456
111.000
122.000
—
|330,27606
323,36325
289,96408
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
9 + 0
|8
8
8
9
|20.767
19.700
19.900
19.100
|443,51133
454,60772
424,54519
442,98551
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|25 + 0
25 + 0
15 + 0
81 + 0
|25
20
15
48
|179.046
Dolmadı
170.000
Dolmadı
|275,01890
Dolmadı
258,04497
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0
|6
5
5
0
|42.923
41.600
35.800
—
|403,86995
412,27342
392,23912
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
7 + 0
7 + 0
8 + 0
|8
7
7
8
|22.302
18.400
16.300
15.300
|440,22139
457,31854
433,50294
453,00862
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|68 + 0
60 + 0
60 + 0
68 + 0
|68
60
60
68
|186.560
136.000
124.000
112.000
|270,78181
301,80687
288,32919
299,63313
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 0
20 + 0
30 + 0
20 + 0
|20
20
30
20
|166.870
152.000
164.000
139.000
|282,43585
289,60904
261,65082
276,18438
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
|4
4
4
4
|40.509
38.900
33.700
30.700
|407,66128
417,04010
396,08442
416,57070
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 0
20 + 0
4 + 0
20 + 0
|20
20
3
5
|258.912
270.000
Dolmadı
Dolmadı
|237,41406
226,66575
Dolmadı
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|44 + 0
40 + 0
40 + 0
0 + 0
|44
40
40
0
|222.483
203.000
193.000
—
|252,70830
257,39742
245,82854
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
6 + 0
6 + 0
7 + 0
|5
6
6
7
|37.541
39.800
31.000
26.700
|412,46438
415,43199
401,21720
425,40887
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|5 + 0
10 + 0
10 + 0
60 + 0
|5
5
10
34
|236.659
Dolmadı
218.000
Dolmadı
|246,37765
Dolmadı
234,81290
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|40 + 0
20 + 0
10 + 0
10 + 0
|36
20
10
10
|Dolmadı
216.000
83.400
85.000
|Dolmadı
250,78272
330,32968
327,74267
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|20
0
0
0
|151.621
—
—
—
|297,14890
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|10 + 0
9 + 0
0 + 0
0 + 0
|10
9
0
0
|207.436
201.000
—
—
|264,89689
258,26841
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|20
0
0
0
|147.194
—
—
—
|300,19878
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|4 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
6
0
0
|41.653
35.100
—
—
|409,95928
423,05488
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|10 + 0
45 + 0
0 + 0
0 + 0
|10
5
0
0
|255.549
Dolmadı
—
—
|243,97485
Dolmadı
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|9 + 0
10 + 0
9 + 0
8 + 0
|9
10
9
8
|48.360
38.900
25.800
22.400
|399,96672
416,37132
417,63497
433,31971
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|25 + 0
69 + 0
70 + 0
70 + 0
|22
20
70
70
|Dolmadı
Dolmadı
217.000
209.000
|Dolmadı
Dolmadı
238,54768
233,17430
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Gastronomi(Yüksekokul)
(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:YGS-4)
|16 + 0
14 + 0
0 + 0
0 + 0
|16
14
0
0
|506.523
323.000
—
—
|297,99325
338,08546
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Gastronomi(Yüksekokul)
(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:YGS-4)
|6 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0
|6
6
0
0
|42.659
55.600
—
—
|414,34613
420,01257
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)
|Gastronomi(Yüksekokul)
(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:YGS-4)
|38 + 0
40 + 0
0 + 0
0 + 0
|38
23
0
0
|1.185.153
Dolmadı
—
—
|237,12335
Dolmadı
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|33 + 0
35 + 0
39 + 0
30 + 0
|33
35
39
30
|307.773
291.000
292.357
145.000
|276,35793
280,27640
253,41587
291,12343
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|6 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0
|6
7
7
6
|7.843
6.340
8.200
4.880
|446,71699
448,62834
412,44582
429,06969
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Halkla İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|25 + 0
25 + 0
20 + 0
0 + 0
|17
24
20
0
|Dolmadı
Dolmadı
366.423
—
|Dolmadı
Dolmadı
232,35802
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|35 + 0
40 + 0
40 + 0
44 + 0
|35
40
40
41
|251.518
235.000
221.000
Dolmadı
|245,57979
241,66783
236,84748
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|5 + 0
4 + 0
5 + 0
4 + 0
|5
4
5
4
|80.578
74.300
72.300
64.100
|358,97550
363,83140
343,34620
355,72701
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Hemşirelik(Fakülte)
(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|3
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|65 + 0
40 + 0
0 + 0
0 + 0
|65
40
0
0
|37.300
41.100
—
—
|401,10008
411,87303
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
20 + 0
20 + 0
0 + 0
|20
20
20
0
|1.598
807
750
—
|485,84580
500,67168
480,95279
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|115 + 0
140 + 0
180 + 0
0 + 0
|115
84
115
0
|89.237
Dolmadı
Dolmadı
—
|360,92507
Dolmadı
Dolmadı
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%25 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
20 + 0
10 + 0
9 + 0
|20
20
10
9
|205.455
239.000
156.000
151.000
|284,10951
296,81373
296,74982
298,87203
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|9 + 0
9 + 0
8 + 0
8 + 0
|9
9
8
8
|36.774
30.200
29.400
21.700
|394,72498
423,83843
389,54171
414,92344
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|65 + 0
59 + 0
60 + 0
59 + 0
|65
59
60
59
|403.497
429.000
364.000
383.000
|228,65690
251,53983
238,99677
229,64539
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|30 + 0
30 + 0
36 + 0
29 + 0
|30
30
36
29
|242.220
232.000
364.000
127.000
|287,28869
280,70684
232,99038
298,67587
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|4 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|4
5
5
6
|4.887
4.260
5.440
3.990
|449,23143
445,98501
423,95531
434,99351
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|10 + 0
15 + 0
9 + 0
15 + 0
|10
9
9
6
|316.355
Dolmadı
277.000
Dolmadı
|265,35600
Dolmadı
257,56690
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|30 + 0
23 + 0
40 + 0
38 + 0
|30
23
40
38
|16.031
16.400
18.000
18.200
|378,43005
367,69224
335,82084
322,93717
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|7 + 0
6 + 0
5 + 0
4 + 0
|7
6
5
4
|2.942
2.510
1.460
1.190
|464,03476
472,31507
469,06682
478,14348
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)
|DİL
(2017:DİL-1)
|33 + 0
31 + 0
4 + 0
2 + 0
|33
31
4
2
|57.532
56.500
42.400
19.600
|230,94377
218,53505
241,99175
314,13674
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
8 + 0
5 + 0
0 + 0
|6
8
5
0
|60.337
62.000
57.700
—
|379,02786
380,76274
357,80330
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0
|7
7
7
6
|33.966
29.500
26.700
27.900
|418,48512
433,96587
409,58529
422,74539
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|57 + 0
55 + 0
58 + 0
54 + 0
|57
55
58
54
|218.700
208.000
167.000
208.000
|254,47951
254,62500
259,68372
234,00753
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|23 + 0
31 + 0
36 + 0
25 + 0
|23
31
36
25
|156.806
162.000
173.000
171.000
|305,06784
324,86019
289,80347
289,89004
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|8 + 0
7 + 0
6 + 0
5 + 0
|8
7
6
5
|22.807
19.100
21.100
22.800
|415,07384
441,55998
402,35795
412,91162
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|49 + 0
32 + 0
18 + 0
20 + 0
|49
32
18
15
|331.666
300.000
413.000
Dolmadı
|245,64637
279,79034
229,39973
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|6 + 0
5 + 0
8 + 0
0 + 0
|6
5
8
0
|59.908
61.200
64.200
—
|379,58165
381,88777
348,97624
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|7 + 0
6 + 0
6 + 0
4 + 0
|7
6
6
4
|26.657
23.100
21.300
15.300
|431,64938
447,13022
421,37252
452,98838
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|58 + 0
50 + 0
46 + 0
40 + 0
|58
50
46
40
|222.084
216.000
169.000
159.000
|252,89345
250,71826
258,65656
261,64841
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|25 + 0
25 + 0
25 + 0
20 + 0
|25
25
25
20
|333.572
341.000
338.000
250.000
|245,16990
269,88864
244,37732
261,73545
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
3 + 0
|4
4
4
3
|43.254
57.700
43.700
33.300
|386,89025
392,10192
371,79619
395,64620
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|15 + 0
4 + 0
0 + 0
0 + 0
|10
4
0
0
|Dolmadı
484.000
—
—
|Dolmadı
240,94841
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|40 + 0
40 + 0
50 + 0
0 + 0
|40
40
50
0
|126.583
118.000
146.000
—
|310,96462
317,04880
272,30442
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
|8
8
8
8
|26.806
29.900
30.200
23.600
|431,32954
433,29561
402,75229
432,26440
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|35 + 0
30 + 0
20 + 0
70 + 0
|35
28
20
62
|221.290
Dolmadı
183.000
Dolmadı
|253,27404
Dolmadı
250,83202
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(%25 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|17 + 0
18 + 0
10 + 0
9 + 0
|17
18
10
9
|62.440
52.900
46.900
49.100
|376,30824
393,94022
373,67604
381,45387
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|10 + 0
9 + 0
9 + 0
8 + 0
|10
9
9
8
|27.298
25.100
21.600
19.800
|430,40134
442,81809
420,69279
441,19329
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|73 + 0
63 + 0
70 + 0
70 + 0
|73
63
70
70
|157.273
156.000
136.000
148.000
|288,64490
286,65722
279,41323
269,66533
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 0
20 + 0
22 + 0
0 + 0
|20
20
22
0
|103.903
128.000
134.000
—
|335,22853
307,70415
284,39777
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|4 + 0
3 + 0
4 + 0
0 + 0
|4
3
4
0
|27.430
25.400
32.500
—
|433,93290
441,31835
404,21940
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 0
10 + 0
7 + 0
0 + 0
|20
10
7
0
|226.430
156.000
156.000
—
|256,15869
285,65209
269,55312
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Odyoloji(Fakülte)
(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 0
14 + 0
0 + 0
0 + 0
|20
14
0
0
|227.827
104.000
—
—
|255,53623
330,15988
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Odyoloji(Fakülte)
(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|4 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0
|4
6
0
0
|48.367
30.400
—
—
|399,94719
431,38227
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Odyoloji(Fakülte)
(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 0
40 + 0
0 + 0
0 + 0
|20
9
0
0
|307.165
Dolmadı
—
—
|223,05140
Dolmadı
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|31 + 0
21 + 0
40 + 0
49 + 0
|23
21
40
47
|Dolmadı
602.193
561.000
Dolmadı
|Dolmadı
300,47130
271,49828
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|7 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0
|7
5
5
6
|12.141
52.603
40.000
55.700
|425,30671
439,86451
408,27187
413,61829
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|9 + 0
21 + 0
2 + 0
2 + 0
|3
21
2
2
|Dolmadı
1.204.966
890.000
635.000
|Dolmadı
243,10579
242,64041
276,08536
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|8 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0
|8
10
10
0
|24.753
31.200
26.600
—
|415,52538
421,94879
395,47195
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|9 + 0
10 + 0
10 + 0
9 + 0
|9
10
10
9
|6.237
7.850
8.650
6.540
|454,90221
459,22663
427,74170
449,04129
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|73 + 0
75 + 0
75 + 0
81 + 0
|73
75
75
81
|226.434
278.000
265.000
385.000
|298,12427
302,26798
277,27851
239,68303
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|19 + 0
38 + 0
40 + 0
40 + 0
|9
38
40
40
|Dolmadı
312.000
398.000
430.000
|Dolmadı
292,91888
246,70358
229,02277
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|50 + 0
22 + 0
20 + 0
20 + 0
|50
22
20
20
|169.289
92.000
76.000
80.900
|320,08136
375,48630
352,60205
350,53360
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|8 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0
|8
7
7
6
|22.407
22.200
18.000
15.800
|418,72641
432,74927
407,84093
422,72520
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklamcılık
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|30 + 0
30 + 0
38 + 0
19 + 0
|30
30
38
19
|282.146
109.000
119.586
65.800
|283,17512
343,79157
310,12388
332,29242
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklamcılık
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|7 + 0
7 + 0
8 + 0
7 + 0
|7
7
8
7
|6.437
4.590
4.370
2.270
|451,40518
455,79597
429,64145
451,18510
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Reklamcılık
(İngilizce)(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|37 + 0
35 + 0
29 + 0
0 + 0
|28
31
29
0
|Dolmadı
Dolmadı
368.723
—
|Dolmadı
Dolmadı
231,64113
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|30 + 0
30 + 0
29 + 0
0 + 0
|12
30
29
0
|Dolmadı
503.000
449.000
—
|Dolmadı
237,39645
221,21122
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|4 + 0
3 + 0
4 + 0
0 + 0
|4
3
4
0
|77.367
81.600
85.200
—
|354,60521
371,34130
335,40215
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Sinema ve Televizyon
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|25 + 0
35 + 0
40 + 0
30 + 0
|25
35
40
30
|152.010
127.000
132.659
74.500
|328,32722
334,87181
304,73022
326,46555
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Sinema ve Televizyon
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
|6
6
6
6
|4.339
2.370
3.599
2.150
|460,44549
469,57913
434,64366
452,76023
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Sinema ve Televizyon
(İngilizce)(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|24 + 0
20 + 0
15 + 0
25 + 0
|24
20
15
14
|513.165
435.000
268.355
Dolmadı
|229,08795
249,40064
260,21021
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 0
20 + 0
20 + 0
10 + 0
|20
20
20
10
|140.655
123.000
168.633
84.300
|332,98629
358,71138
297,82182
342,83630
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0
|6
6
6
5
|15.119
16.500
16.238
18.100
|430,67064
441,15501
410,61628
419,65484
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|30 + 0
30 + 0
30 + 0
39 + 0
|30
30
30
33
|479.349
554.000
450.891
Dolmadı
|231,75489
238,91621
227,76356
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|25 + 0
30 + 0
29 + 0
10 + 0
|25
30
29
10
|257.938
265.000
295.000
184.000
|287,60938
305,70349
269,75059
296,23632
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-3)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
3 + 0
|4
4
4
3
|24.044
31.900
21.500
24.000
|416,44586
421,16480
402,31720
408,27205
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-3)
|15 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0
|12
10
0
0
|Dolmadı
447.000
—
—
|Dolmadı
261,93002
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp (İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|65 + 0
63 + 0
63 + 0
2 + 0
|65
63
46
2
|9.240
14.800
Dolmadı
522
|474,06986
464,33174
Dolmadı
527,42334
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)
|Tıp (İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|7 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0
|7
7
7
6
|1.229
1.820
1.060
403
|516,22387
514,06990
508,57995
530,13393
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|36 + 0
40 + 0
40 + 0
29 + 0
|36
40
40
29
|286.287
304.000
324.000
260.000
|257,72039
278,65813
247,20760
258,85380
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|6 + 0
6 + 0
7 + 0
6 + 0
|6
6
7
6
|34.337
35.700
40.900
28.400
|397,86836
416,27723
375,01778
403,07178
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|19 + 0
15 + 0
0 + 0
0 + 0
|19
15
0
0
|386.785
412.000
—
—
|232,59513
254,91736
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|20 + 0
20 + 0
20 + 0
9 + 0
|20
20
20
9
|139.709
136.000
138.000
78.400
|313,78534
337,32431
304,45643
344,72208
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|EA
(2017:TM-1)
|6 + 0
6 + 0
7 + 0
6 + 0
|6
6
7
6
|27.849
28.200
27.400
25.200
|407,04179
426,60152
392,41676
408,53530
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|35 + 0
35 + 0
35 + 0
40 + 0
|33
35
34
32
|33
35
34
32
|Dolmadı
236,71189
Dolmadı
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|35 + 0
35 + 0
60 + 0
0 + 0
|35
35
60
0
|88.390
101.000
147.000
—
|345,98791
333,66186
271,63669
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|50 + 0
44 + 0
10 + 0
70 + 0
|50
44
10
42
|187.853
208.000
155.000
Dolmadı
|270,05292
254,85376
266,93170
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|9 + 0
9 + 0
8 + 0
8 + 0
|9
9
8
8
|19.501
22.500
21.300
22.800
|446,25838
448,39624
421,27135
434,03640
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Yeni Medya(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|25 + 0
25 + 0
29 + 0
20 + 0
|25
25
29
20
|290.094
188.000
193.472
94.900
|281,01072
310,22537
282,87198
314,46498
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Yeni Medya(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
|4
4
4
4
|6.216
5.230
5.468
4.330
|452,32065
453,09418
423,75636
432,68111
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)
|Yeni Medya(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
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