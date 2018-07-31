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Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

2018 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite adayları Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanlarını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. İşte 2017 Bahçeşehir Üniversitesi taban ve tavan puanları...

31.07.2018 - 15:22 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

 

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 26 + 0
18 + 0
10 + 0
8 + 0		 26
18
10
8		 145.666
115.000
84.900
92.500		 301,28470
319,24011
328,70505
318,93455
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 4 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 4
0
0
0		 75.214


 365,16863
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 10 + 0
9 + 0
9 + 0
8 + 0		 10
9
9
8		 43.573
37.200
30.000
27.000		 406,99259
419,46948
409,04732
422,86419
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 59 + 0
62 + 0
70 + 0
66 + 0		 59
62
70
66		 239.947
270.000
212.000
208.000		 250,32871
226,89435
240,49083
233,85764
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 45 + 0
50 + 0
60 + 0
0 + 0		 45
50
60
0		 80.506
97.700
110.000
 354,54464
337,27495
300,17327
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 9 + 0
9 + 0
9 + 0
9 + 0		 9
9
9
9		 12.843
17.900
18.600
20.300		 462,19412
458,74307
427,72543
439,93666
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 0
30 + 0
20 + 0
80 + 0		 40
30
20
57		 156.292
192.000
166.000
Dolmadı		 289,30801
263,32613
260,29040
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 10 + 0
10 + 0
20 + 0
20 + 0		 0
10
15
20		 Dolmadı
716.110
Dolmadı
756.000		 Dolmadı
240,63506
Dolmadı
219,27802
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0		 2
2
2
2		 152.086
69.895
86.000
54.600		 292,48701
429,47752
368,31717
413,99072
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-1)		 10 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
10
0
0		 Dolmadı
878.035

 Dolmadı
228,02160
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 39 + 0
40 + 0
40 + 0
0 + 0		 39
40
40
0		 231.674
205.000
242.000
 248,57461
256,17958
223,06388
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
6 + 0
6 + 0
7 + 0		 5
6
6
7		 36.329
35.000
30.800
29.000		 414,49690
423,82549
401,47726
420,12998
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 10 + 0
10 + 0
10 + 0
60 + 0		 5
10
10
16		 Dolmadı
226.000
243.000
Dolmadı		 Dolmadı
245,85301
222,85981
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 20 + 0
30 + 0
24 + 0
18 + 0		 20
30
24
18		 294.431
304.000
299.000
291.000		 276,64796
295,02500
268,68120
262,81606
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 4 + 0
4 + 0
3 + 0
3 + 0		 4
4
3
3		 47.687
49.800
52.300
53.400		 391,22349
404,24939
369,87810
373,34414
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Çocuk Gelişimi(Fakülte)
(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 20 + 0
2 + 0
2 + 0
8 + 0		 13
2
2
2		 Dolmadı
448.000
480.000
Dolmadı		 Dolmadı
261,51329
229,80315
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Dijital Oyun Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 18 + 0
20 + 0
0 + 0
0 + 0		 18
20
0
0		 186.431
192.000

 270,85976
263,61650
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Dijital Oyun Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 6 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0		 6
6
0
0		 45.293
50.600

 400,22776
397,54233
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Dijital Oyun Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 0
30 + 0
0 + 0
0 + 0		 27
27
0
0		 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Ekonomi
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 40 + 0
40 + 0
49 + 0
40 + 0		 40
40
49
40		 232.042
280.000
278.000
251.000		 274,46075
284,94130
257,91325
261,33956
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Ekonomi
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 8 + 0
8 + 0
8 + 0
7 + 0		 8
8
8
7		 27.859
22.200
20.000
18.300		 407,03022
436,04904
404,23670
421,66353
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Ekonomi
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 36 + 0
30 + 0
0 + 0
0 + 0		 31
30
0
0		 Dolmadı
479.000

 Dolmadı
241,98510
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 20 + 0
25 + 0
29 + 0
20 + 0		 20
25
29
20		 191.753
206.000
210.000
183.000		 289,50234
307,47208
276,71353
284,66644
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 4 + 0
4 + 0
5 + 0
4 + 0		 4
4
5
4		 25.476
27.300
24.200
23.100		 410,71858
427,96574
397,26788
412,29785
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 20 + 0
15 + 0
0 + 0
0 + 0		 20
15
0
0		 417.384
467.000

 225,06535
244,22327
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 50 + 0
50 + 0
60 + 0
0 + 0		 50
50
60
0		 104.456
111.000
122.000
 330,27606
323,36325
289,96408
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 8 + 0
8 + 0
8 + 0
9 + 0		 8
8
8
9		 20.767
19.700
19.900
19.100		 443,51133
454,60772
424,54519
442,98551
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 25 + 0
25 + 0
15 + 0
81 + 0		 25
20
15
48		 179.046
Dolmadı
170.000
Dolmadı		 275,01890
Dolmadı
258,04497
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 6 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0		 6
5
5
0		 42.923
41.600
35.800
 403,86995
412,27342
392,23912
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 8 + 0
7 + 0
7 + 0
8 + 0		 8
7
7
8		 22.302
18.400
16.300
15.300		 440,22139
457,31854
433,50294
453,00862
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 68 + 0
60 + 0
60 + 0
68 + 0		 68
60
60
68		 186.560
136.000
124.000
112.000		 270,78181
301,80687
288,32919
299,63313
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 0
20 + 0
30 + 0
20 + 0		 20
20
30
20		 166.870
152.000
164.000
139.000		 282,43585
289,60904
261,65082
276,18438
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0		 4
4
4
4		 40.509
38.900
33.700
30.700		 407,66128
417,04010
396,08442
416,57070
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 0
20 + 0
4 + 0
20 + 0		 20
20
3
5		 258.912
270.000
Dolmadı
Dolmadı		 237,41406
226,66575
Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 44 + 0
40 + 0
40 + 0
0 + 0		 44
40
40
0		 222.483
203.000
193.000
 252,70830
257,39742
245,82854
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
6 + 0
6 + 0
7 + 0		 5
6
6
7		 37.541
39.800
31.000
26.700		 412,46438
415,43199
401,21720
425,40887
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Vakıf)		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 5 + 0
10 + 0
10 + 0
60 + 0		 5
5
10
34		 236.659
Dolmadı
218.000
Dolmadı		 246,37765
Dolmadı
234,81290
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 40 + 0
20 + 0
10 + 0
10 + 0		 36
20
10
10		 Dolmadı
216.000
83.400
85.000		 Dolmadı
250,78272
330,32968
327,74267
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 20
0
0
0		 151.621


 297,14890
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 10 + 0
9 + 0
0 + 0
0 + 0		 10
9
0
0		 207.436
201.000

 264,89689
258,26841
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 20
0
0
0		 147.194


 300,19878
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 4 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0		 4
6
0
0		 41.653
35.100

 409,95928
423,05488
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 10 + 0
45 + 0
0 + 0
0 + 0		 10
5
0
0		 255.549
Dolmadı

 243,97485
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 9 + 0
10 + 0
9 + 0
8 + 0		 9
10
9
8		 48.360
38.900
25.800
22.400		 399,96672
416,37132
417,63497
433,31971
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 25 + 0
69 + 0
70 + 0
70 + 0		 22
20
70
70		 Dolmadı
Dolmadı
217.000
209.000		 Dolmadı
Dolmadı
238,54768
233,17430
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 Gastronomi(Yüksekokul)
(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:YGS-4)		 16 + 0
14 + 0
0 + 0
0 + 0		 16
14
0
0		 506.523
323.000

 297,99325
338,08546
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 Gastronomi(Yüksekokul)
(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:YGS-4)		 6 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0		 6
6
0
0		 42.659
55.600

 414,34613
420,01257
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Vakıf)		 Gastronomi(Yüksekokul)
(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:YGS-4)		 38 + 0
40 + 0
0 + 0
0 + 0		 38
23
0
0		 1.185.153
Dolmadı

 237,12335
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Halkla İlişkiler
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 33 + 0
35 + 0
39 + 0
30 + 0		 33
35
39
30		 307.773
291.000
292.357
145.000		 276,35793
280,27640
253,41587
291,12343
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Halkla İlişkiler
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 6 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0		 6
7
7
6		 7.843
6.340
8.200
4.880		 446,71699
448,62834
412,44582
429,06969
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Halkla İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 25 + 0
25 + 0
20 + 0
0 + 0		 17
24
20
0		 Dolmadı
Dolmadı
366.423
 Dolmadı
Dolmadı
232,35802
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Hemşirelik(Fakülte)
(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 35 + 0
40 + 0
40 + 0
44 + 0		 35
40
40
41		 251.518
235.000
221.000
Dolmadı		 245,57979
241,66783
236,84748
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Hemşirelik(Fakülte)
(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 5 + 0
4 + 0
5 + 0
4 + 0		 5
4
5
4		 80.578
74.300
72.300
64.100		 358,97550
363,83140
343,34620
355,72701
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Hemşirelik(Fakülte)
(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 3
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)		 Hukuk
(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 65 + 0
40 + 0
0 + 0
0 + 0		 65
40
0
0		 37.300
41.100

 401,10008
411,87303
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)		 Hukuk
(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 20 + 0
20 + 0
20 + 0
0 + 0		 20
20
20
0		 1.598
807
750
 485,84580
500,67168
480,95279
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi(Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 115 + 0
140 + 0
180 + 0
0 + 0		 115
84
115
0		 89.237
Dolmadı
Dolmadı
 360,92507
Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(%25 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 20 + 0
20 + 0
10 + 0
9 + 0		 20
20
10
9		 205.455
239.000
156.000
151.000		 284,10951
296,81373
296,74982
298,87203
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 9 + 0
9 + 0
8 + 0
8 + 0		 9
9
8
8		 36.774
30.200
29.400
21.700		 394,72498
423,83843
389,54171
414,92344
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 65 + 0
59 + 0
60 + 0
59 + 0		 65
59
60
59		 403.497
429.000
364.000
383.000		 228,65690
251,53983
238,99677
229,64539
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 İletişim Tasarımı
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 30 + 0
30 + 0
36 + 0
29 + 0		 30
30
36
29		 242.220
232.000
364.000
127.000		 287,28869
280,70684
232,99038
298,67587
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 4 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0		 4
5
5
6		 4.887
4.260
5.440
3.990		 449,23143
445,98501
423,95531
434,99351
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 İletişim Tasarımı
(İngilizce)(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 10 + 0
15 + 0
9 + 0
15 + 0		 10
9
9
6		 316.355
Dolmadı
277.000
Dolmadı		 265,35600
Dolmadı
257,56690
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 30 + 0
23 + 0
40 + 0
38 + 0		 30
23
40
38		 16.031
16.400
18.000
18.200		 378,43005
367,69224
335,82084
322,93717
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 7 + 0
6 + 0
5 + 0
4 + 0		 7
6
5
4		 2.942
2.510
1.460
1.190		 464,03476
472,31507
469,06682
478,14348
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)		 DİL
(2017:DİL-1)		 33 + 0
31 + 0
4 + 0
2 + 0		 33
31
4
2		 57.532
56.500
42.400
19.600		 230,94377
218,53505
241,99175
314,13674
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 6 + 0
8 + 0
5 + 0
0 + 0		 6
8
5
0		 60.337
62.000
57.700
 379,02786
380,76274
357,80330
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 7 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0		 7
7
7
6		 33.966
29.500
26.700
27.900		 418,48512
433,96587
409,58529
422,74539
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 57 + 0
55 + 0
58 + 0
54 + 0		 57
55
58
54		 218.700
208.000
167.000
208.000		 254,47951
254,62500
259,68372
234,00753
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 23 + 0
31 + 0
36 + 0
25 + 0		 23
31
36
25		 156.806
162.000
173.000
171.000		 305,06784
324,86019
289,80347
289,89004
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 8 + 0
7 + 0
6 + 0
5 + 0		 8
7
6
5		 22.807
19.100
21.100
22.800		 415,07384
441,55998
402,35795
412,91162
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 İşletme
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 49 + 0
32 + 0
18 + 0
20 + 0		 49
32
18
15		 331.666
300.000
413.000
Dolmadı		 245,64637
279,79034
229,39973
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 6 + 0
5 + 0
8 + 0
0 + 0		 6
5
8
0		 59.908
61.200
64.200
 379,58165
381,88777
348,97624
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 7 + 0
6 + 0
6 + 0
4 + 0		 7
6
6
4		 26.657
23.100
21.300
15.300		 431,64938
447,13022
421,37252
452,98838
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 58 + 0
50 + 0
46 + 0
40 + 0		 58
50
46
40		 222.084
216.000
169.000
159.000		 252,89345
250,71826
258,65656
261,64841
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Lojistik Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 25 + 0
25 + 0
25 + 0
20 + 0		 25
25
25
20		 333.572
341.000
338.000
250.000		 245,16990
269,88864
244,37732
261,73545
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Lojistik Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 4 + 0
4 + 0
4 + 0
3 + 0		 4
4
4
3		 43.254
57.700
43.700
33.300		 386,89025
392,10192
371,79619
395,64620
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Lojistik Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 15 + 0
4 + 0
0 + 0
0 + 0		 10
4
0
0		 Dolmadı
484.000

 Dolmadı
240,94841
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 40 + 0
40 + 0
50 + 0
0 + 0		 40
40
50
0		 126.583
118.000
146.000
 310,96462
317,04880
272,30442
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0		 8
8
8
8		 26.806
29.900
30.200
23.600		 431,32954
433,29561
402,75229
432,26440
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 35 + 0
30 + 0
20 + 0
70 + 0		 35
28
20
62		 221.290
Dolmadı
183.000
Dolmadı		 253,27404
Dolmadı
250,83202
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce)(%25 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 17 + 0
18 + 0
10 + 0
9 + 0		 17
18
10
9		 62.440
52.900
46.900
49.100		 376,30824
393,94022
373,67604
381,45387
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 10 + 0
9 + 0
9 + 0
8 + 0		 10
9
9
8		 27.298
25.100
21.600
19.800		 430,40134
442,81809
420,69279
441,19329
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 73 + 0
63 + 0
70 + 0
70 + 0		 73
63
70
70		 157.273
156.000
136.000
148.000		 288,64490
286,65722
279,41323
269,66533
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 0
20 + 0
22 + 0
0 + 0		 20
20
22
0		 103.903
128.000
134.000
 335,22853
307,70415
284,39777
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 4 + 0
3 + 0
4 + 0
0 + 0		 4
3
4
0		 27.430
25.400
32.500
 433,93290
441,31835
404,21940
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 0
10 + 0
7 + 0
0 + 0		 20
10
7
0		 226.430
156.000
156.000
 256,15869
285,65209
269,55312
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Odyoloji(Fakülte)
(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 0
14 + 0
0 + 0
0 + 0		 20
14
0
0		 227.827
104.000

 255,53623
330,15988
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Odyoloji(Fakülte)
(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 4 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0		 4
6
0
0		 48.367
30.400

 399,94719
431,38227
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Odyoloji(Fakülte)
(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 0
40 + 0
0 + 0
0 + 0		 20
9
0
0		 307.165
Dolmadı

 223,05140
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 31 + 0
21 + 0
40 + 0
49 + 0		 23
21
40
47		 Dolmadı
602.193
561.000
Dolmadı		 Dolmadı
300,47130
271,49828
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 7 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0		 7
5
5
6		 12.141
52.603
40.000
55.700		 425,30671
439,86451
408,27187
413,61829
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 9 + 0
21 + 0
2 + 0
2 + 0		 3
21
2
2		 Dolmadı
1.204.966
890.000
635.000		 Dolmadı
243,10579
242,64041
276,08536
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 8 + 0
10 + 0
10 + 0
0 + 0		 8
10
10
0		 24.753
31.200
26.600
 415,52538
421,94879
395,47195
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 9 + 0
10 + 0
10 + 0
9 + 0		 9
10
10
9		 6.237
7.850
8.650
6.540		 454,90221
459,22663
427,74170
449,04129
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 73 + 0
75 + 0
75 + 0
81 + 0		 73
75
75
81		 226.434
278.000
265.000
385.000		 298,12427
302,26798
277,27851
239,68303
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 19 + 0
38 + 0
40 + 0
40 + 0		 9
38
40
40		 Dolmadı
312.000
398.000
430.000		 Dolmadı
292,91888
246,70358
229,02277
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 50 + 0
22 + 0
20 + 0
20 + 0		 50
22
20
20		 169.289
92.000
76.000
80.900		 320,08136
375,48630
352,60205
350,53360
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 8 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0		 8
7
7
6		 22.407
22.200
18.000
15.800		 418,72641
432,74927
407,84093
422,72520
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Reklamcılık
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 30 + 0
30 + 0
38 + 0
19 + 0		 30
30
38
19		 282.146
109.000
119.586
65.800		 283,17512
343,79157
310,12388
332,29242
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Reklamcılık
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 7 + 0
7 + 0
8 + 0
7 + 0		 7
7
8
7		 6.437
4.590
4.370
2.270		 451,40518
455,79597
429,64145
451,18510
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Reklamcılık
(İngilizce)(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 37 + 0
35 + 0
29 + 0
0 + 0		 28
31
29
0		 Dolmadı
Dolmadı
368.723
 Dolmadı
Dolmadı
231,64113
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 30 + 0
30 + 0
29 + 0
0 + 0		 12
30
29
0		 Dolmadı
503.000
449.000
 Dolmadı
237,39645
221,21122
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 4 + 0
3 + 0
4 + 0
0 + 0		 4
3
4
0		 77.367
81.600
85.200
 354,60521
371,34130
335,40215
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 10 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Sinema ve Televizyon
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 25 + 0
35 + 0
40 + 0
30 + 0		 25
35
40
30		 152.010
127.000
132.659
74.500		 328,32722
334,87181
304,73022
326,46555
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Sinema ve Televizyon
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0		 6
6
6
6		 4.339
2.370
3.599
2.150		 460,44549
469,57913
434,64366
452,76023
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Sinema ve Televizyon
(İngilizce)(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 24 + 0
20 + 0
15 + 0
25 + 0		 24
20
15
14		 513.165
435.000
268.355
Dolmadı		 229,08795
249,40064
260,21021
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 20 + 0
20 + 0
20 + 0
10 + 0		 20
20
20
10		 140.655
123.000
168.633
84.300		 332,98629
358,71138
297,82182
342,83630
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0		 6
6
6
5		 15.119
16.500
16.238
18.100		 430,67064
441,15501
410,61628
419,65484
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 30 + 0
30 + 0
30 + 0
39 + 0		 30
30
30
33		 479.349
554.000
450.891
Dolmadı		 231,75489
238,91621
227,76356
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Sosyoloji
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 25 + 0
30 + 0
29 + 0
10 + 0		 25
30
29
10		 257.938
265.000
295.000
184.000		 287,60938
305,70349
269,75059
296,23632
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Sosyoloji
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-3)		 4 + 0
4 + 0
4 + 0
3 + 0		 4
4
4
3		 24.044
31.900
21.500
24.000		 416,44586
421,16480
402,31720
408,27205
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Sosyoloji
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-3)		 15 + 0
10 + 0
0 + 0
0 + 0		 12
10
0
0		 Dolmadı
447.000

 Dolmadı
261,93002
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)		 Tıp (İngilizce)(%50 Burslu) SAYISAL
(2017:MF-3)		 65 + 0
63 + 0
63 + 0
2 + 0		 65
63
46
2		 9.240
14.800
Dolmadı
522		 474,06986
464,33174
Dolmadı
527,42334
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi(Vakıf)		 Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) SAYISAL
(2017:MF-3)		 7 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0		 7
7
7
6		 1.229
1.820
1.060
403		 516,22387
514,06990
508,57995
530,13393
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 36 + 0
40 + 0
40 + 0
29 + 0		 36
40
40
29		 286.287
304.000
324.000
260.000		 257,72039
278,65813
247,20760
258,85380
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 6 + 0
6 + 0
7 + 0
6 + 0		 6
6
7
6		 34.337
35.700
40.900
28.400		 397,86836
416,27723
375,01778
403,07178
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Finans(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 19 + 0
15 + 0
0 + 0
0 + 0		 19
15
0
0		 386.785
412.000

 232,59513
254,91736
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 20 + 0
20 + 0
20 + 0
9 + 0		 20
20
20
9		 139.709
136.000
138.000
78.400		 313,78534
337,32431
304,45643
344,72208
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf)		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 EA
(2017:TM-1)		 6 + 0
6 + 0
7 + 0
6 + 0		 6
6
7
6		 27.849
28.200
27.400
25.200		 407,04179
426,60152
392,41676
408,53530
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 35 + 0
35 + 0
35 + 0
40 + 0		 33
35
34
32		 33
35
34
32		 Dolmadı
236,71189
Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 35 + 0
35 + 0
60 + 0
0 + 0		 35
35
60
0		 88.390
101.000
147.000
 345,98791
333,66186
271,63669
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Ücretli)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 50 + 0
44 + 0
10 + 0
70 + 0		 50
44
10
42		 187.853
208.000
155.000
Dolmadı		 270,05292
254,85376
266,93170
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi(Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 9 + 0
9 + 0
8 + 0
8 + 0		 9
9
8
8		 19.501
22.500
21.300
22.800		 446,25838
448,39624
421,27135
434,03640
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Yeni Medya(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 25 + 0
25 + 0
29 + 0
20 + 0		 25
25
29
20		 290.094
188.000
193.472
94.900		 281,01072
310,22537
282,87198
314,46498
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Yeni Medya(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0		 4
4
4
4		 6.216
5.230
5.468
4.330		 452,32065
453,09418
423,75636
432,68111
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi(Vakıf)		 Yeni Medya(Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 15 + 0
15 + 0
11 + 0
0 + 0		 15
13
11
0		 438.728
Dolmadı
385.550
 246,46224
Dolmadı
225,92304

 

 

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