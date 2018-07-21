Bahia - Vitoria düellosu

Brezilya Serie A maçında Bahia ile Vitoria, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Bahia 13 puanla 17. sırada, Vitoria 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vitoria, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 438. İddaa'da Bahia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vitoria kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bahia son haftadaki Sao Paulo müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Vitoria ise Flamengo karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Bahia, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 7 gol yedi.

Vitoria, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria 8 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ