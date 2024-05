Çankaya ilçesi Beşevler semtinde kafe işletmecisi Celal Öğmen, "Yoğun yağmur neticesinde Beşevler Kavşağı’nda biriken su depomuza, oradan da imalathanemize doldu. Yeterli bir altyapı çok eskiden beri yok. 17 yıldır buradayım. Daha önce de baskınlar olmuştu; ama bu kadar ağır bir zararımız olmamıştı. Burada kapsamlı bir altyapıya ihtiyaç var. Bu meydanda hiç mazgal bulamazsınız. 50 santimetrekarelik mazgallarla burası götürülmeye çalışılıyor. Her zaman her yağmurda da bu yaşanıyor. Şu an itfaiye ekipleri çalışıyor" dedi.