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        Haberler Gündem Güncel Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri

        Ankara'da şiddetli yağış; yollar çöktü, araçlar, ev ve iş yerleri hasar gördü

        Başkentte şiddetli sağanak birçok noktada hasara yol açtı. Sağanak nedeniyle yollar çöktü, su baskını yaşanan bölgelerde araçlar mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:09
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        Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar çöktü, su baskını yaşanan bölgelerde araçlar, ev ve iş yerleri hasar gördü.

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        DHA'nın haberine göre başkentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Sincan ilçelerinde cadde ve sokaklar, alt geçitler suyla kaplandı.

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        Bazı yollarda çökmeler oluştu. Birçok araç alt geçitlerde mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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        Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini de bu bastı. Sabaha kadar süren çalışmalarla mahsur kalan araçlar kurtarıldı, biriken sular tahliye edildi. Bazı bölgelerde su seviyesi 1 metreyi aştı.

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        Yağış ile birlikte meydana gelen su baskınlarının yol açtığı zarar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Su basan çok sayıda ev ve iş yerinde zarar oluştu. Köprü altları ve alt geçitlerden kurtarılan bazı araçların da kullanılmaz hale geldiği görüldü.

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        Bazı binaların bodrum katlarındaki otoparklarında bulunan araçlar da hasar gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasar tespit çalışmaları kapsamında, zarar gören ev ve iş yerlerinde meydana gelen hasara ilişkin rapor tuttu.

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        "KAPSAMLI BİR ALTYAPIYA İHTİYAÇ VAR"

        Sağanağın en büyük fazla etkili olduğu Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Mahallesi Cemal Arseven Caddesi’nde çöken yolda, ekipler önlem aldı. İş yerini su basan esnaf Mehmet Demirhan, "Mobilyalar zarar gördü. 50 bin TL’den fazla zararımız var" dedi.

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        Çankaya ilçesi Beşevler semtinde kafe işletmecisi Celal Öğmen, "Yoğun yağmur neticesinde Beşevler Kavşağı’nda biriken su depomuza, oradan da imalathanemize doldu. Yeterli bir altyapı çok eskiden beri yok. 17 yıldır buradayım. Daha önce de baskınlar olmuştu; ama bu kadar ağır bir zararımız olmamıştı. Burada kapsamlı bir altyapıya ihtiyaç var. Bu meydanda hiç mazgal bulamazsınız. 50 santimetrekarelik mazgallarla burası götürülmeye çalışılıyor. Her zaman her yağmurda da bu yaşanıyor. Şu an itfaiye ekipleri çalışıyor" dedi.

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        Başka bir kafe işletmecisi Oğuzhan Mülayim de "Her yıl yaşadığımız sıkıntıyı bu yıl yine yaşadık. Bu herhalde ileriki yıllarda da bitmeyecek gibi. Şu an 'yağmur yağacak, tekrar sel basacak' diye eşyalarımızı yerleştirmiyoruz bile. Zararımız büyük. Zaten esnaf mali olarak sıkıntıda. Zararımız soslarımız, dondurma dolaplarımız ve aldığımız malzemeler tamamen çöp durumda. 100-150 bin liraya yakın zararımız var" diye konuştu.

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        "KULLANILACAK EŞYA KALMADI"

        Gazi Mahallesi'nde evini su basan Emine Öztürk ise geçen sene de evinde su baskını yaşandığını söyleyerek, "'Tekrar aynı olay yaşamayız' dedik. Ama sonradan bir baktık çok aşırı bir yağış, afetti resmen. Zararımız çok büyük, kullanılacak eşya kalmadı. Daha yeni de almıştık. Maalesef hepsini çöpe atacağız. İtfaiye geldi bizden daha kötü durumlarda olanlar varmış. O yüzden sabaha karşı geldiler. Altyapının değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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