Eski ABD Başkanı Trump'tan Biden'a dava tehdidi

Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Time'dan Eric Cortellassa ile yaptığı röportajda gündeme dair uzun açıklamalarda bulundu.

Trump şu anda dört soruşturmanın içerisinde yer alıyor; bunlardan biri emlak sektöründeki dolandırıcılık davası, diğeri ise yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği gerekçesiyle açılan dava. Trump'ın kendisi hakkında açılan davalardaki hukuki mücadelesi sürerken, Trump, Joe Biden'ın görevinden ayrılması halinde kendisi ve ailesinin çok sayıda suçlamayla karşı kalabileceği konusunda uyardı.

Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde mevcut ABD Başkanı Joe Biden ve ailesini dava etmekle tehdit etti.

BIDEN AİLESİNİN PEŞİNDEN GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Beyaz Saray'da ikinci bir dönem kazanması halinde Biden ailesinin "peşinden gitmeyi" düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump, "Bu, yüksek mahkemede ne olacağına bağlı" yanıtını verdi.

Üçü Trump tarafından atanan yüksek mahkemedeki dokuz yargıç kendisine dokunulmazlık vermezse Trump, "O zaman Biden'ın birçok suç işlediğinden eminim ki tüm suçlarından yargılanacak" dedi.

Trump hakkında şu anda dört aktif soruşturmanın ortasında bulunuyor ve bunlardan biri şu anda New York'ta yargılanıyor. Kendisi, 2016 yılında yetişkin sinema oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan susma parası ödemelerine bağlı olarak seçimlere müdahale etmekle suçlanıyor.