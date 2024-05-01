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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'tan Biden'a dava tehdidi

        Eski ABD Başkanı Trump'tan Biden'a dava tehdidi

        2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışmaya hazırlanan eski ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesi halinde ABD Başkanı Biden ve ailesine dava etmekle tehdit etti. Trump ayrıca Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:05
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        Trump'tan Biden'a tehdit
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        Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Time'dan Eric Cortellassa ile yaptığı röportajda gündeme dair uzun açıklamalarda bulundu.

        Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde mevcut ABD Başkanı Joe Biden ve ailesini dava etmekle tehdit etti.

        Trump şu anda dört soruşturmanın içerisinde yer alıyor; bunlardan biri emlak sektöründeki dolandırıcılık davası, diğeri ise yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği gerekçesiyle açılan dava. Trump'ın kendisi hakkında açılan davalardaki hukuki mücadelesi sürerken, Trump, Joe Biden'ın görevinden ayrılması halinde kendisi ve ailesinin çok sayıda suçlamayla karşı kalabileceği konusunda uyardı.

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        BIDEN AİLESİNİN PEŞİNDEN GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

        Beyaz Saray'da ikinci bir dönem kazanması halinde Biden ailesinin "peşinden gitmeyi" düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump, "Bu, yüksek mahkemede ne olacağına bağlı" yanıtını verdi.

        Üçü Trump tarafından atanan yüksek mahkemedeki dokuz yargıç kendisine dokunulmazlık vermezse Trump, "O zaman Biden'ın birçok suç işlediğinden eminim ki tüm suçlarından yargılanacak" dedi.

        Trump hakkında şu anda dört aktif soruşturmanın ortasında bulunuyor ve bunlardan biri şu anda New York'ta yargılanıyor. Kendisi, 2016 yılında yetişkin sinema oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan susma parası ödemelerine bağlı olarak seçimlere müdahale etmekle suçlanıyor.

        NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi ve Gazze'de savaşı bitirmek için İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki süreci kötü yönettiğini ifade eden Trump, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla ortaya çıkan "başarısızlığın", Netanyahu'ya ait olduğunu savundu.

        Trump, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e ABD'nin verdiği silah desteğini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.

        7 Ekim'deki olaylarla ilgili Hamas'ın yanı sıra İran'ı da suçlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde bu saldırıların hiç yaşanmayacağını iddia etti. Trump, İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı olduğunu savunarak, yeniden başkan olması halinde yine bu ülkeye en güçlü desteği vereceğini belirtti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Donald Trump
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