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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!

        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!

        Çorum'da, çakmakla kaçak kontrolü yapılan tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi 74 yaşındaki Osman Öncül'ün yeni aldığı tüpü mutfak ocağına bağladıktan sonra çakmakla kaçak kontrolü yaptığı sırada patlamanın meydana geldiği, Öncül'ün saçlarının yandığı, yüzünde de yanıklar oluştuğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:11
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        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!
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        Çorum'un Ortaköy ilçesi, Aşdağul beldesinde Osman Öncül'e (74) ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine eve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        AA'da yer alan habere göre Ortaköy ve Aşdağul belediyeleri itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Bir duvarı yıkılan ve eşyaları yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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        Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül de yangın yerine gelerek bilgi aldı.

        YENİ TÜPÜ KONTROL ETMİŞ

        Ev sahibi Öncül'ün yeni aldığı tüpü mutfak ocağına bağladıktan sonra çakmakla kaçak kontrolü yaptığı sırada patlama meydana geldiği, Öncül'ün saçlarının yandığı, yüzünde de yanıklar oluştuğu öğrenildi.

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