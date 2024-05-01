Mine Tugay, "Denemezsem olmazdı"

45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, Avusturya tatilinden paylaşımlarda bulundu. Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda - 15 derecede göle girdiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay, önce; "- 15 derecede göle girmek mi?" yazılı bir videoyu hikâye olarak paylaştı. Daha sonra da gölde olduğu bir video daha yayınlayıp; "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram