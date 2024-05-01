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        Haberler Dünya Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları

        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları

        1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya genelinde coşkuyla kutlanıyor. 132 yıldır her 1 Mayıs'ta kutlanan bayram Filipinler, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Almanya gibi birçok ülkede renkli manzaralara sahne oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:46
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        ALMANYA

        Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı.

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        YUNANİSTAN

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

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        FİLİPİNLER

        Filipinler'de 1 Mayıs kutlamalarında kitlelerle polis arasında arbede yaşandı.

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        Filipinler polisi, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

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        GÜNEY KORE

        Güney Kore'de 1 Mayıs kutlamalarına coşkulu katılım gerçekleşti.

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        ENDONEZYA

        Endonezya'da da 1 Mayıs meydanlarda kutlanırken, başkent Cakarta renkli görüntülere sahne oldu

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        Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüyüş düzenlendi

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        IRAK

        Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki pazarlarda çeşitli mesleklerdeki işçiler, geçimlerini sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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        JAPONYA

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da binlere insan olumsuz hava şartlarına rağmen 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlandı

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