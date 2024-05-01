Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya genelinde coşkuyla kutlanıyor. 132 yıldır her 1 Mayıs'ta kutlanan bayram Filipinler, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Almanya gibi birçok ülkede renkli manzaralara sahne oldu.
ALMANYA
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı.
YUNANİSTAN
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
FİLİPİNLER
Filipinler'de 1 Mayıs kutlamalarında kitlelerle polis arasında arbede yaşandı.
Filipinler polisi, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
GÜNEY KORE
Güney Kore'de 1 Mayıs kutlamalarına coşkulu katılım gerçekleşti.
ENDONEZYA
Endonezya'da da 1 Mayıs meydanlarda kutlanırken, başkent Cakarta renkli görüntülere sahne oldu
Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüyüş düzenlendi
IRAK
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki pazarlarda çeşitli mesleklerdeki işçiler, geçimlerini sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
JAPONYA
Japonya'nın başkenti Tokyo'da binlere insan olumsuz hava şartlarına rağmen 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlandı