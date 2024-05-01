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        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri

        Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın daha önce de gündeme gelen Hansi Flick ile görüşme yapması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:03
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        Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Arat, burada daha önce de gündeme gelen Alman teknik adam Hansi Flick ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

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        Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Arat'ın Flick ile görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

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        Nuri Şahin'le de görüşecek

        Öte yandan çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.

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        Arat'ın Flick ile olduğu gibi Nuri Şahin ile de maçın ardından görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

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        Son olarak 2021-2023 arası 25 maçta Alman Milli Takımını çalıştıran 58 yaşındaki Hansi Flick, 10 Eylül'de görevinden alınmıştı.

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        Flick bu 25 maçlık periyotta 1.72 puan ortalaması tutturdu.

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        Bayern ile dünyanın zirvesine çıktı

        Flick 2019-2020 sezonunda çalışıtrdığı dünya devi Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.

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        Alman teknik direktör Bavyera ekibi ile 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası, 1, Almanya Süper Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası kazanmayı başardı.

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