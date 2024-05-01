Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın daha önce de gündeme gelen Hansi Flick ile görüşme yapması bekleniyor
Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Arat, burada daha önce de gündeme gelen Alman teknik adam Hansi Flick ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Arat'ın Flick ile görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.
Nuri Şahin'le de görüşecek
Öte yandan çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.
Arat'ın Flick ile olduğu gibi Nuri Şahin ile de maçın ardından görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
Son olarak 2021-2023 arası 25 maçta Alman Milli Takımını çalıştıran 58 yaşındaki Hansi Flick, 10 Eylül'de görevinden alınmıştı.
Flick bu 25 maçlık periyotta 1.72 puan ortalaması tutturdu.
Bayern ile dünyanın zirvesine çıktı
Flick 2019-2020 sezonunda çalışıtrdığı dünya devi Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.
Alman teknik direktör Bavyera ekibi ile 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası, 1, Almanya Süper Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası kazanmayı başardı.